La 3a Travessa solidària Swim For ELA recapta 146.051,81 euros

Les emocions han estat a flor de pell tota la jornada d’aquest dissabte 11 de maig. Tot començava a quarts de vuit del matí, quan els nedadors, acompanyants, patrons i voluntaris es preparaven a Port Calafat per la sortida.

La violinista Astrid Torrente posava música a un dels moments més especials de la jornada, la sortida. 42 equips de nedadors han cobert els 23 quilòmetres que separen Port Cafalat de Cambrils amb un únic objectiu, fer visible l’ELA.

Entre sis i nou hores han estat nedant, incansables i il·lusionats els 254 de nedadors que s’havien inscrit a la travessa i que esperaven el dia d’avui amb moltes ganes. Els han acompanyat les 42 embarcacions de suport.

Mentrestant centenars de persones gaudien d’un matí únic al Club Nàutic Cambrils. I és que la zona esportiva ha estat l’escenari d’activitats d’oci i nàutiques per tal de convertir l’espera de l’arribada dels nedadors en una festa, que s’ha aprofitat a més per seguir recaptant fons per a la investigació de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica.

Hi ha hagut sortides en bicicleta aquàtica, SUP i Caiac; a més de la venda de material Swim for ELA, taller de biologia marina, classe de zumba, concerts, vermut, DJ i fideus rossos i musclos per dinar, a més de barra de begudes i d’altres delícies gastronòmiques de la mar.

L’arribada del primer equip, quan faltaven dos minuts per a les dues de la tarda, ha estat un dels moments més emocionants de la jornada, amb tots els presents aplaudint de valent als nedadors i nedadores. I així fins a l’últim dels 42 equips participants, que arribava a les cinc de la tarda, els quals han vist recompensat el seu gran esforç.

Poc després Dani Rossinés, de de Upside Down Challenge, agafava la paraula, acompanyat per les autoritats i membres de l’associació Swim For ELA. En l’acte s’obsequiava als tres equips que més diners han recaptat.

La jornada finalitzava amb una fotografia de nedadors, organització i voluntaris amb el xec dels diners recaptats pels equips de nedadors i nedadores, i que han estat un total de 146.051,81€. La xifra final sumant els diners recaptats amb les activitats paral·leles es donarà a conèixer la propera setmana.

L’associació Swim For ELA ha organitzat la 3a travessa solidària Swim For ELA, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils i el Club Nàutic Cambrils.

Totes les activitats realitzades durant la jornada han tingut preus solidaris i el recaptat, que es donarà a conèixer en els propers dies, es destinarà a la investigació de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica i a l’acompanyament de les persones afectades per la malaltia i les seves famílies.

