El Parc del Pescador de Cambrils acollirà la tercera Fira Xauxa aquest dissabte

La tercera edició de la Fira Xauxa omplirà el Parc del Pescador de Cambrils d’activitats per a infants, joves i famílies el proper dissabte 11 de maig des de les 6 de la tarda fins a les 3 de la matinada. L’esdeveniment està organitzat per l’Agrupament Escolta i Guia Gent de Mar i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils.

La fira arrencarà amb dues hores de jocs de cucanya per la canalla i continuarà amb l’espectacle familiar Jak! El malabarista del moment. A les 21 hores hi haurà el concert de folk festiu del grup cambrilenc La Cosina i a les 22:45 hores la Prole Band oferirà el seu repertori de versions de grups com de grups com Ska-P, Doctor Prats, Txarango, 31 FAM o Oques Grasses. La festa acabarà les sessions de PD Petxines i PDJC. Durant els concerts hi haurà presència del Punt Lila, atès per l’entitat AvantEbre.

La regidora de Joventut, Laura Mellau, ha destaca la tasca que realitza l’Agrupament Escolta i Guia Gent de Mar i ha agraït la seva implicació constant amb infants, joves i famílies i el seu compromís amb el municipi.

