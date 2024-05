Les entrades del Tarraco Viva sortiran a la venda aquest dimarts

Tarraco Viva tornarà a Tarragona del 13 al 26 de maig amb la seva 26a edició. La gran majoria dels actes, un 70%, seran totalment gratuïts, però n’hi haurà que requeriran d’una entrada o d’una reserva o inscripció prèvia. Aquest dimarts, 7 de maig, a les 18h, s’obrirà per internet la compra i reserva d’entrades, que es podrà fer a través del web del festival (www.tarracoviva.com).

Les entrades que siguin de pagament tindran un cost d’entre 3 i 5€, la resta d’activitats que requereixin de reserva o inscripció prèvia són gratuïtes. A més, també hi haurà altres activitats d’accés lliure i aforament limitat per les quals no és necessari reservar entrada.

Les entrades també es podran adquirir presencialment, durant els dies del festival, a les taquilles que estaran ubicades a l’entrada dels Jardins del Camp de Mart i a l’estand del davant del Tinglado 1 del Moll de Costa. Els horaris de venda de les taquilles es poden consultar al web del festival.

Aquesta 26a edició del festival tindrà com a eix central el Mediterrani a l’antiguitat, i els punts forts seran, el primer cap de setmana, les activitats al Port de Tarragona i al municipis del territori del festival, mentre que el segon cap de setmana l’atenció es traslladarà als jardins i la carpa del Camp de Mart, una ubicació molt habitual.

