Consulta on hauràs d'anar a votar aquest diumenge si ets de Cambrils

L’Ajuntament de Cambrils ha obert un espai web perquè la ciutadania pugui consultar on pot anar a votar per les eleccions del Parlament de Catalunya del proper diumenge 12 de maig. Les persones interessades han d’introduir el seu DNI, NIE o Passaport per saber el districte, secció i mesa assignades.

El servei de consulta en línia, que el consistori posa en marxa per primera vegada, es pot trobar a l’enllaç https://www.cambrils.cat/ca/ajuntament/eleccions o a través del codi QR. A Cambrils s’han constituït 10 col·legis electorals: el Centre Cultural, l’Escola Joan Ardèvol, l’IES Cambrils, l’escola La Bòbila, el Centre Cívic Les Basses, la Galereta, l’Escola Cambrils, el local del carrer Colom, l’Escola d’Hostaleria i l’Escola Guillem Fortuny.

Per qualsevol incidència o dubte sobre els col·legis es pot contactar amb el departament de secretaria fins el divendres abans del dia de les eleccions al telèfon 977794573 en horari de 8 a 14h i durant el dia de les eleccions al mòbil 678 78 95 42. El cens electoral per les eleccions al Parlament es va tancar en data 28 de desembre del 2023 i les llistes es van poder consultar del 25 de març a l’1 d’abril.

Et pot interessar: