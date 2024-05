Canvis als col·legis electorals de Tarragona: consulta on hauràs de votar aquest 12-M

El proper diumenge 12 de maig se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. A la ciutat de Tarragona, hi ha hagut canvis de col·legis electorals respecte de les darreres eleccions i, per tant, moltes de les persones que vulguin anar a votar ho hauran de fer en llocs diferents als de la convocatòria anterior.

De les més de 90.000 persones cridades a votar al municipi, més de 23.000 ciutadans i ciutadanes pertanyents a 12 col·legis electorals ho hauran de fer en seus diferents a les dels comicis anteriors. S’estrenen com a col·legi electoral el Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau i el local de Serveis Socials del carrer Caputxins.

Per aquest motiu, cal recordar que hi ha disponible al web municipal un servei de consulta en línia: tarragona.cat/onvoto on, introduint el número del document d’identitat, NIF o passaport, cadascú pot consultar en quin col·legi, districte, mesa i secció podrà votar. També recomana revisar la targeta censal que es rep per correu postal, i on s’especifica també on cal anar a votar.

Campanya informativa de l’Ajuntament

Per informar la ciutadania d’aquests canvis, l’Ajuntament de Tarragona ha iniciat una campanya al web municipal, a les xarxes socials i, en format paper, a diferents equipaments municipals i locals que han servit de col·legis electorals en altres convocatòries. La campanya té diferents peces, de les quals en destaquen un cartell i un gif on s’especifiquen els canvis de col·legis electorals i que són les següents:

Capsa de Música: Casa del Mar o Llar de la Gent Gran de Pere Martell.

Teatre Tarragona: Llar de la Gent Gran del carrer Adrià.

Seu de la Colla Jove: Palau Municipal (Ajuntament).

Recinte Firal del Palau de Congressos: es distribuiran les meses entre l’Escola Pau Delclòs, l’Escola El Serrallo i el local de Serveis Socials del carrer Caputxins.

Palau Municipal (Ajuntament): tot i que es manté com a col·legi electoral (per exemple, per a les persones que van votar l’últim cop a la seu de la Colla Jove), algunes meses passaran als Serveis Territorials de Sanitat i als Serveis Territorials de Cultura.

Serveis Territorials de Sanitat: es manté com a col·legi electoral però algunes meses passaran al Palau de la Diputació.

Casa del Mar: també es manté, però alguns ciutadans hauran de votar a l’IMET, situat al carrer Ramón y Cajal.

Escola Saavedra: es manté, però alguns votants hauran d’anar a l’Antiga Facultat de Lletres.

Escola Els Àngels: Col·legi La Salle de Torreforta.

Centre Cívic Monnars: al mateix Centre Cívic de Monnars o a l’Escola de l’Arrabassada.

Escola Marcel·lí Domingo: Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau.

Escola Sant Pere i Sant Pau: Llar de la Gent Gran de Sant Pere i Sant Pau.

Et pot interessar: