Canvi als col·legis electorals de Torredembarra: més de 4.500 persones votaran en nous espais

El proper diumenge 12 de maig se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. A Torredembarra hi ha hagut canvis de col·legis electorals respecte de les darreres eleccions i, per tant, moltes de les persones que vulguin anar a votar, ho hauran de fer en llocs diferents dels habituals. Concretament, de les 12.688 persones de Torredembarra amb dret a vot, a 4.628 se’ls ha modificat el col·legi respecte als comicis anteriors.

Canvis de seus de votacions

L’Escola Antoni Roig deixa de ser centre de votació. Els votants de la secció 6 passaran a votar al casal Municipal.

L’Espai Cultural Sala del Mar també deixa de ser centre de votació. Els electors de la secció 3 ara votaran a l’Escola l’Antina.

La Casona s’estrena com a centre de votació per als electors de la Secció 2 (Els Munts) que fins ara votaven al Casal Municipal.

Per facilitar la informació, com cada vegada que hi ha convocatòria d’eleccions, l'Ajuntament ha habilitat un servei en línia: onvotar.torredembarra.cat amb informació sobre les eleccions i amb accés al web de l’Institut Nacional d’Estadística on es pot consultar en quin col·legi, mesa i secció podrà votar.

