Un camió perd part de la seva càrrega a Corbera d'Ebre després de patir un incendi

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí de dilluns en l'incendi d'un camió a l'N-420 a Corbera d'Ebre (Terra Alta). L'avís l'han rebut a les 10.23 hores i s'han desplaçat amb quatre dotacions terrestres fins al punt quilomètric 809.

Allí han comprovat com han cremat tres rodes del vehicle pesant que transportava blat. A conseqüència de l'incendi, el camió ha perdut part de la seva càrrega que ha quedat escampada per la calçada de la via.

Els bombers han procedit a la seva extinció i han desconnectat la tractora per evitar que el foc provoqués més danys. També han fet un taponament des de l'interior del vehicle per evitar que perdés més càrrega.

Estat en que ha quedat una de les rodes del camió incendiades.Bombers

Fins al lloc de l'accident també s'han desplaçat els Mossos d'Esquadra, mentre que no ha calgut l'assistència del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ja que el conductor estava bé.

L'incendi ha comportat que l'N-420 estigui tallada en els dos sentits de la marxa al punt on s'ha produït l'incendi del camió.

