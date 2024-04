Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista que circulava a 181 km/h per la N-420, al municipi de Desaigües en un tram on el límit permès a la via és de 90 Km/h.

El motorista ha estat denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària, i s'enfronta a possibles sancions significatives.