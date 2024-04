Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el conductor d'un Audi per circular a 213 km/h per l’autopista AP-7 a Tarragona. Cal recordar que en aquesta via només es pot circular a 120km/h com a màxim.

A Ciutadilla (Urgell) també han denunciat penalment un altre que circulava a 195 km/h per la C-14 en un tram limitat a 90 km/h.