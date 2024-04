Mont-roig presenta el pla d’accions al centre antic amb un pressupost de més de 30 MEUR

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va presentar dilluns a la ciutadania el pla d’accions per millorar el centre antic del municipi. En una sessió al Centre Cultura Església Vella, que va reunir a unes 150 persones, es van exposar les accions orientades a àmbits com l’urbanisme, espai públic, mobilitat, promoció econòmica i cultura a càrrec de l’alcalde i representants de l’empresa encarregada de redactar el pla, Territoris XLM, i en què els veïns van tenir l’oportunitat de fer les seves aportacions.

Aquest s’ha pogut elaborar gràcies a l’estudi presentat fa un any en què es detectaven les fortaleses i debilitats en diversos àmbits del nucli antic.

L’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, explica que gràcies al diagnòstic de l’estudi, fet amb l’opinió dels ciutadans i criteris de tècnics experts, «s’han fixat uns indicadors per actuar en temes com urbanisme, cultura, mobilitat, entre altres.

Aleshores, l’objectiu és identificar els dèficits i proposar solucions, proposar un model de nucli antic que prioritzi la qualitat de vida dels veïns, promocionar el valor artístic i patrimonial, definir mecanismes urbanístics per un programa d’actuacions per als anys vinents».

Un programa que Morancho qualifica «d’ambiciós», ja que el pressupost de la totalitat de les accions supera els 30 milions d’euros i obliga a fixar un llarg termini. «Aquí el que és important és saber cap on vols anar.

És un projecte que s’ha de fer en els pròxims 10 o 15 anys, però quan surti una subvenció o ajuda que puguem aprofitar, serà molt més fàcil aconseguir-la si ens presentem amb aquest document a la mà», argumenta el batlle.

A més, també reconeix que és un pla obert a ser revisat i reconduït durant el temps: «És un estudi fet amb l’escolta activa de la població i liderat per un estudi d’arquitectura especialitzat en rehabilitació i potenciació de nuclis antics i en el qual preval el criteri dels experts.

Per tant, no és una cosa improvisada ni molt menys. Però això no impedeix que potser d’aquí a set anys hi hagi alguna cosa a revisar o modificar si veiem que és necessari».

Per aquest motiu, des del consistori plantegen fer una licitació per a gestionar i tirar endavant aquest pla i dotar-lo d’envergadura. Les primeres accions a portar-se a terme serà la urbanització de quatre carrers.

Concretament, són els carrers Agustí Sardà, Hospital, Josep Maria Gran i Cirera i Bisbe Macià. No obstant això, l’alcalde adverteix que hi ha temes que «requereixen més temps», ja que «estem parlant d’actuacions que ocupen molts carrers i habitatges i, per tant, no és gens senzill».