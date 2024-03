Una vintena de persones es concentren a l'N-340, a Mont-roig del Camp, contra la fàbrica Lotte

Una vintena de persones s'han concentrat a l'N-340 a l'alçada de Mont-roig del Camp (Baix Camp) per restringir el trànsit i informar els conductors de la seva oposició a la construcció de la futura fàbrica Lotte, que consideren part d'un model de macroprojectes a la zona que inclourà el Hard Rock.

Els membres de diverses entitats i plataformes del territori com Salvem Mont-roig, GEPEC-EdC, Stop creuers Tarragona, Plataforma Aturem Hard Rock, Revolta pagesa o Cel Net s'han citat a la rotonda Mont-roig Bahia - La Pixerota sota el lema «Benvingut/da a les teves últimes vacances».

«Estem realitzant una concentració informativa perquè els que vénen aquí de turisme sàpiguen el que es vol construir. És un model basat en l'interès econòmic i els macroprojectes que no té en compte el territori», ha explicat a EFE el portaveu de Salvem Mont-roig, Jep Borrull. Després de la concentració, la intenció dels participants, ha explicat, és anar en marxa lenta per la via, al costat dels quatre tractors que els acompanyen, cap a Miami Platja.

En la convocatòria els organitzadors destaquen la manca de responsabilitat i transparència política sobre els projectes al Camp de Tarragona i la seva preocupació per la manca d'un estudi d'impacte mediambiental i paisatgístic sobre la futura empresa química Lotte.

«Aquesta fàbrica de bateries consumirà grans quantitats d'aigua provinents del minitransvasament del CAT (Consorci d'Aigües de Tarragona). A causa de la situació actual de sequera, es considera que seria una irresponsabilitat permetre implementar un altre projecte amb altes necessitats hídriques al Camp de Tarragona», defensen.