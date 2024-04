Els Bombers fan lectura de gasos als municipis propers a la planta de Botarell arran de l'incendi

Els Bombers de la Generalitat continuen vigilant l'estat de l'incendi de la planta de compostatge de Botarell, que es va produir durant la matinada de dilluns. El foc està controlat però no extingit. Aquest es va produir a una pila de poda, que encara estava combustionant de forma lenta des de l'incendi que es va produir a l'abril de 2023.

Els Bombers van donar per controlat el foc, ja que no hi havia flames visibles i perquè van aconseguir perimetrar la zona afectada. Ahir per la tarda, van enviar un equip de drons des de Cerdanyola per comprovar la situació des de l'aire.

A més, durant la tarda també van fer mesuraments de l'aire i els resultats de toxicitat van ser negatius. Per aquest motiu, les dotacions es van retirar de la planta de compostatge i la custodia va quedar a càrrec de l'empresa Secomsa, que gestiona la planta.

Durant aquest dimarts, dues unitats de Bombers estan fent ruta per Botarell, Riudoms i Montbrió del Camp per fer noves lectures de gasos i comprovar que aquestes siguin correctes.

Des de Bombers van explicar que aquest tipus d'incendis són d'extinció complicada, ja que tot i aconsegur apagar l'exterior de la pila l'interior pot seguir cremant.

