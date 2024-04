Una fuita en un camió aturat a l'AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant obliga a activar la prealerta del Transcat

Protecció Civil ha activat la prealerta del Transcat, el pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera, per la fuita de combustible d'un camió a l'autopista AP-7.

El vehicle s'ha aturat al voral del punt quilomètric 286, sentit sud, a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). El combustible s'escapava del dipòsit del mateix camió, que s'havia rebentat. La cisterna del camió, que transportava gasoil, no tenia cap afectació.

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc i han taponat la fuita. L'avaria ha provocat circulació lenta en aquest punt de l'autopista perquè s'ha tallat un carril.