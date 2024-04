Cambrils aprova definitivament els pressupostos més alts de la seva història

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui definitivament els pressupostos per l’exercici del 2024, amb un import de 53.363.179 euros, que suposa un increment d’uns 5 milions d’euros respecte l’any passat. L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, ha destacat que són els pressupostos més grans de la història i obren un nou cicle en les polítiques que vol desenvolupar el govern sobre tres grans eixos: les persones, la ciutat i la dinamització econòmica.

Sobre l’eix de les persones, l’alcalde ha afirmat que «cal governar amb polítiques que no deixin ningú enrere, garantint l’equitat i la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes de Cambrils». Amb aquest objectiu, s’amplia l’ajuda en salut a domicili desplegant el programa 'Temps per cures'; la formació professional per reintroduir en el circuit formatiu molts joves que volen treballar, o la millora de les condicions materials dels centres cívics.

Pel que fa a la ciutat, Alfredo Clúa ha afirmat que s’ha de prioritzar el manteniment de carrers, edificis i estructures, així com també garantir uns bons serveis públics. «Tot el que passa pels carrers de Cambrils afecta a la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i aquest pressupost ens permet ampliar el servei de neteja, reforçar el manteniment de parcs i jardins i agilitzar les reparacions municipals», ha assegurat l’alcalde.

En l’àmbit de la dinamització econòmica, Alfredo Clúa ha defensat que l’Ajuntament ha de posar les condicions per a què el turisme, l’hoteleria, el comerç, la indústria i la pagesia o la pesca tinguin totes les facilitats que se’ls pugui oferir. «Un ajuntament no ha de posar impediments a la creació d’empreses, al treball honrat o a la creació de llocs de treball», ha afirmat.

«Cambrils és una ciutat amb una gran activitat econòmica i comercial, i hem de protegir la riquesa que genera pensant també que és imprescindible diversificar l’economia i promoure noves activitats», ha conclòs l’alcalde. Cal destacar també l’important increment en el capítol d’inversions que ha explicat el regidor Aleix Rom, que s’ha multiplicat per 10, passant dels 171.500 euros del 2023 fins als més de 1.820.000 del nou pressupost.

Aquest capítol d’inversions servirà per continuar creant noves zones d’aparcaments dissuasius, i portar a terme projectes com l’adequació definitiva de la Rambla Jaume I i de l’Avinguda de l’Esport, la Casa de la Festa per a les entitats, reparacions al Palau Municipal d’Esports, la remodelació del Mercat de la Vila, inversions en els edificis escolars, millores a les zones verdes i als Centres Cívics, la instal·lació de parcs o jocs infantils, i la compra d’una hidronetejadora per reforçar el servei de neteja, entre moltes altres actuacions previstes. A més, l’Ajuntament treballa per tenir projectes a punt per si apareixen noves subvencions que els puguin finançar.