Gastronomia
Els 5 millors restaurants de Valls per gaudir d’una bona calçotada segons National Geographic
Cinc locals imprescindibles per viure la tradició de la calçotada a la capital catalana del calçot
Valls continua sent l’epicentre del calçot i un destí imprescindible per a aquells que busquen viure l’autèntica tradició catalana. Según National Geographic, la ciutat destaca pels seus restaurants emblemàtics on els calçots es gaudeixen en la seva màxima esplendor, acompanyats de salses casolanes i receptes locals que donen un gust únic de la temporada.
Entre els més recomanats es troba Casa Félix, conegut per la seva tècnica de rostit amb sarments de vinya i la seva salsa casolana, que combina tradició i experiència de més de cinc dècades. Aquí, els calçots es converteixen en un ritual que combina foc, fum i sabor, mentre els comensals es preparen amb pitets per a gaudir d’aquesta delícia hivernal.
Baix Penedès
El poble de Tarragona on un antic club nocturn es convertirà en un hotel amb 16 habitacions
Daniel Cabezas Ramírez
Un altre referent és Masia Bou, coneguda com el “temple del calçot”, on la quarta generació de la família continua oferint menús tradicionals des de 1929. Amb salons amplis i un ambient familiar, aquest restaurant combina la calçotada amb altres plats típics, preservant l’essència de la cuina catalana més autèntica.
A Masia Cervelló, al nucli de Fontscaldes, la proposta destaca pel cultiu propi de calçots i l’elaboració de la seva pròpia salsa, que acompanya les calçotades en grup. La seva decoració de masia típica i el tracte proper converteixen la visita en una experiència completa, ideal per a aquells que busquen gaudir de la tradició en un entorn càlid i familiar.
Baix Camp
El poble de Tarragona que vol acabar amb el top manta: instal·larà obstacles al passeig marítim
Daniel Cabezas Ramírez
Calç Ganxó, a Masmolets, és l’únic restaurant de Catalunya que es dedica exclusivament a les calçotadas. Aquí se serveixen sobre teules, com envien les tradicions, i el menú inclou també productes típics de la zona com la botifarra negra de Valls, pa de pagès, crema catalana i taronja, l’acompanyament clàssic d’aquest menjar.
Més a prop del centre, La Licorera Vallenca, ubicada al costat del local de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, conserva l’essència de l’última fàbrica d’anís de la ciutat. Encara que no s’especialitza només en calçotades, ofereix plats de temporada amb calçots conreats i salsa pròpia, combinant gastronomia local amb un ambient gurmet que respecta la història del lloc.