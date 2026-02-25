Viral
El poble de Tarragona que porta dos anys patint talls de llum: més de 10 apagades un dia
El municipi denuncia microtalls constants que afecten veïns i negocis, especialment durant temporals
Fa més de dos anys que el municipi d’Alcover pateix talls intermitents d’electricitat, per això l’Ajuntament ha qualificat la situació d’“insostenible” i denúncia que, lluny de solucionar-se, el problema “ha anat a més”. Els microtalls es repeteixen especialment quan es produeixen pluges intenses, nevades o fortes ratxes de vent.
Els darrers episodis es van registrar la setmana passada, amb més de vuit microtalls en un sol dia i una desena només 72 hores després. L’alcalde, Robert Figueras, assegura que no existeix “una inversió real” per resoldre el problema d’arrel i critica que les solucions plantejades fins ara són provisionals i no definitives.
Actualment, el municipi rep subministrament elèctric a través de dues línies, una procedent de La Selva del Camp i una altra des de Valls. La més problemàtica és la que travessa zona boscosa, més vulnerable a incidències meteorològiques. L’empresa distribuïdora E-Distribución, del grup Endesa, proposa de derivar la càrrega cap a la línia de Valls, que no creua massa forestal. Tanmateix, des del consistori adverteixen: “És un pla B que volen convertir en el pla A”.
El punt d’inflexió va arribar el 19 d’agost de 2025, quan una apagada va deixar els veïns sense llum durant gairebé sis hores. En aquests casos, la companyia activa l’anomenat Pla Alfa, que obliga a mantenir el subministrament tallat almenys dues hores per motius de seguretat abans de poder restablir-lo. L’alcalde lamenta que aquesta mesura allarga encara més l’impacte en el dia a dia de la població.
Els perjudicis no són només domèstics. Comerços i petites empreses denuncien danys en maquinària i electrodomèstics provocats per les apagades brusques. Tomàs Castaño, propietari d’una carnisseria local, explica que els motors de les màquines “pateixen quan s’apaguen i arranquen en sec”, mentre que diversos veïns han perdut televisors o microones.
També els negocis que depenen de la refrigeració es veuen especialment afectats. Rosa Català, de l’herbolari El Botjar, alerta del risc per als productes frescos i denuncia problemes amb els pagaments electrònics quan se’n va la llum. “Volem oferir qualitat professional i així no podem”, lamenta. El malestar creix en un municipi que exigeix solucions estructurals i no temporals.