Ni Miravet, ni Tamarit: Aquest poble de Tarragona sembla tret d'una postal
Vinyes, muralles medievals i llegendes donen forma a un dels indrets més evocadors del sud de Catalunya
Envoltat de turons coberts de vinyes, muralles de pedra i edificis banyats per la llum càlida del capvespre, Montblanc s’ha consolidat com un dels pobles més bonics de la demarcació. La seva imatge evoca els paisatges ondulats de la Toscana italiana, amb camps tenyits de tons daurats i un nucli històric que sembla aturat en el temps. Sense sortir de Catalunya, al cor de la Conca de Barberà, es pot gaudir d’aquesta estampa mediterrània on patrimoni, vi i tradició conviuen en harmonia.
Montblanc captiva tant els amants de la fotografia i l’arquitectura medieval com aquells que busquen una escapada tranquil·la amb identitat pròpia. El municipi està envoltat de vinyes de la Denominació d’Origen Conca de Barberà, coneguda especialment per la varietat trepat. Les cases de pedra, la llum suau i l’entorn natural reforcen aquesta semblança amb la Toscana, amb l’avantatge afegit de trobar-se a poca distància de Barcelona.
El poble també està estretament vinculat a la llegenda de Sant Jordi. Segons la tradició, va ser aquí on el cavaller va vèncer el drac per salvar la princesa, un relat que cada abril pren vida durant la Setmana Medieval de Sant Jordi, quan els carrers s’omplen de recreacions històriques, mercats i desfilades.
El seu recinte emmurallat, un dels més ben conservats de Catalunya, és un dels grans atractius. Amb més de 1.500 metres de muralla i una trentena de torres, permet imaginar la importància estratègica que va tenir la vila. A aquest conjunt s’hi sumen joies com l’església de Santa Maria la Major o el Pont Vell, que converteixen el municipi en un autèntic museu a l’aire lliure.
A més de passejar pel centre històric, els visitants poden recórrer rutes entre vinyes amb tastos a cellers de la zona, descobrir ermites i esglésies o visitar el Museu del Vi, situat a l’antiga cooperativa modernista de l’L'Espluga de Francolí. A pocs quilòmetres, els monestirs cistercencs de Monestir de Poblet i Monestir de Santes Creus completen una ruta cultural de gran valor patrimonial.
Ben comunicat per carretera —amb accés fàcil des de Barcelona, Lleida, Tarragona o Reus— i també amb tren mitjançant la línia R13, Montblanc és una destinació ideal tant per a una excursió d’un dia com per a una escapada de cap de setmana. Un indret que combina paisatge, història i enoturisme, i que, com la Toscana, convida a gaudir-lo sense presses.