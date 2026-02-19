Viral
El poble de Tarragona on han arrencat i robat les aixetes de les fonts a pedrades
El consistori demana ajuda ciutadana per localitzar els responsables i treballa per restablir el servei
L’Ajuntament de Montblanc ha denunciat un acte vandàlic que ha deixat fora de servei una quinzena de fonts del municipi. Les aixetes de diverses fonts han estat arrencades, en alguns casos a pedrades, causant danys considerables en el sistema hidràulic i provocant pèrdues d’aigua fins que els tècnics van poder tancar les vàlvules.
Els serveis municipals estan treballant per avaluar els danys i restablir el subministrament l’abans possible. Segons el consistori, la reparació d’aquestes fonts suposa un cost que recau en l’administració local i, per tant, en tots els veïns, fet que provoca que aquests actes tinguin un impacte directe en la comunitat.
L’Ajuntament condemna fermament aquestes accions, que danyen el mobiliari urbà i afecten un servei essencial per a la ciutadania. A més, subratlla que les fonts són un bé comú i apel·la a la responsabilitat dels ciutadans per evitar que aquest tipus de fets es repeteixin.
Per això, se sol·licita la col·laboració ciutadana. Qualsevol informació sobre els autors dels robatoris o destrosses pot ser comunicada a la Policia Local. Mentrestant, els tècnics continuen treballant per reparar les fonts i garantir que tornin a estar operatives com més aviat millor.