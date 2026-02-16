Gastronomia
El poble de Tarragona que rep el seu primer Sol Repsol: alta cuina en un municipi de 556 habitants
El restaurant ofereix menús de temporada amb productes locals i ecològics, elaborats per Xavier i Mercè
Nulles, un petit municipi de l'Alt Camp de només 556 habitants, s’ha convertit en protagonista gastronòmic en aconseguir el seu primer Sol Repsol a la Gala celebrada a Tarragona. El restaurant QuintaForca, referent de cuina ecològica i de proximitat, ha estat reconegut per la seva proposta basada en productes locals, sostenibles i de temporada.
L’establiment està liderat per Xavier Fabra i Mercè Cabestany, que han desenvolupat una cuina que combina tradició i modernitat, cuidant al màxim els productes i destacant la qualitat de cada ingredient. La seva filosofia Slow Food es reflecteix a cada plat, mostrant la riquesa del territori i respectant els ritmes de la naturalesa.
QuintaForca ofereix menús degustació dissenyats per explorar tota la paleta de sabors locals. El “Tast QuintaForca” permet un recorregut sensorial pel camp i el mar propers, mentre que els menús de temporada permeten provar plats variats, des d’entrants senzills fins a creacions sorprenents i originals, tots preparats amb ingredients ecològics i frescos.
L’experiència a la taula es completa amb una cuidada selecció de vins i cerveses locals, incloent referències biodinàmiques i naturals de les comarques tarragonines. Cada detall busca que el comensal formi part del territori i de la comunitat que fa possible la proposta gastronòmica.
La crítica i els visitants avalen l’excel·lència del restaurant. Les ressenyes destaquen l’harmonia entre tradició i creativitat, el respecte pel producte i la proximitat dels propietaris, que aconsegueixen transmetre passió i entusiasme en cada servei. Aquesta distinció del Sol Repsol consolida Nulles com una destinació gastronòmica emergent a Tarragona.
Amb aquesta incorporació, la província reforça la seva presència a la Guia Repsol 2026, sumant restaurants que combinen tradició, innovació i compromís amb el territori. QuintaForca s’afegeix així a la xarxa de locals que marquen tendència a la gastronomia catalana, demostrant que, fins i tot, els pobles més petits poden oferir experiències culinàries de primer nivell.