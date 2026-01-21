VIRAL
El poble de Tarragona que s’omple de calçots aquest cap de setmana: la cita que arrasa a Catalunya
Aquesta cita gastronòmica combina concursos, música, calçots i carn a la brasa per a tota la família
Valls es prepara per rebre milers de visitants aquest diumenge amb la Gran Festa de la Calçotada, la celebració gastronòmica més emblemàtica de la ciutat i un dels esdeveniments populars més importants de Catalunya. La jornada girarà entorn del calçot, producte típic del territori, i combinarà tradició, cultura popular i un intens programa d’activitats per a tots els públics.
Des de primera hora del matí, els carrers i places de Valls s’ompliran de color i aromes amb demostracions de com cuinar calçots a la brasa, venda de calçots, carn i llonganissa local, i concursos a la plaça del Blat com el de Cultivadors de Calçots i el de Salsa de la Calçotada, on es mostraran les tècniques tradicionals de la famosa salsa vallenca.
Els visitants podran gaudir de la calçotada adquirint el Lot Degustació, que inclou 12 calçots IGP Calçot de Valls, salsa, vi de la DO Tarragona, pa, carquinyolis artesans i un 2×1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, a la Societat Agrícola de Valls s’habilitaran taules i graelles per a aquells que vulguin cuinar la seva pròpia carn, mentre la música en viu de Miquel del Roig i El Artriste amenitzarà la jornada a partir de les 14 hores.
L’esperat Concurs de Menjar Calçots començarà la 13:00 a la plaça del Pati, acompanyat pels tradicionals pilars de les colles castelleres Joves Xiquets de Valls i Colla Vella dels Xiquets de Valls. Posteriorment, a les 14:00, s’entregaran els premis dels concursos de Cultivadors de Calçots, Salsa de la Calçotada, Menjar Calçots, fotografia a Instagram i el Premi a la Innovació de la calçotada.
La festa comptarà també amb un espai de venda i degustació de productes locals de Salses Fruits, Castell d’Or i Europastry, i es podrà degustar el vi de la DO Tarragona. La cita anual, reconeguda a tot Catalunya, s’ha consolidat com una de les celebracions gastronòmiques més importants i multitudinàries, amb un marcat caràcter popular.
Amb més de 120 anys de tradició calçotaire, Valls manté viva la seva reputació com la capital del calçot. Des de finals del segle XIX, el costum s’ha transmès de generació en generació, atraient visitants de tot Catalunya entre novembre i abril. La Gran Festa de la Calçotada convida a tots a descobrir i gaudir de la tradició vallenca, amb el teló de fons de la serralada de Miramar i l’ambient festiu de la ciutat.