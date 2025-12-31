VIRAL
El poble més petit de Tarragona: 400 veïns concentrats en només 2 quilòmetres quadrats
Aquest municipi destaca per la seva història medieval i un antic fortí reconvertit en espai per a celebracions
El Rourell ostenta una dada singular dins de la província, ja que és el municipi més petit de Tarragona per extensió. Els seus habitants, menys de 400, ells conviuen en un terme municipal que supera, per poc, els dos quilòmetres quadrats, una circumstància que marca de forma clara la vida quotidiana i la fisonomia del poble.
Situat a la comarca de l'Alt Camp, el municipi s’integra en un entorn agrícola de secà, dominat per avellaners, ametllers, oliveres i vinyes, i per un relleu suau, sense grans desnivells. Aquest paisatge ha condicionat històricament tant l’economia local com el traçat urbà, estretament vinculat a l’explotació tradicional del camp.
Els orígens del Rourell es remunten a l’Edat Mitjana, en el context de la repoblació feudal posterior a la conquesta cristiana. El primer nucli habitat es va desenvolupar entorn d’una estructura defensiva, les restes de la qual encara es conserven integrades al nucli urbà i recorden el caràcter estratègic de l’assentament en els seus inicis.
El propi nom del poble ofereix pistes sobre el seu passat. El topònim “Rourell” procedeix de roure, el que apunta a la presència històrica d’aquests arbres a la zona. Tanmateix, la transformació agrícola del territori ha fet que avui dia només quedin vestigis d’aquells boscos que van donar nom al municipi.
Entre els elements patrimonials més destacats es troba l’església parroquial de Sant Pere, d’origen medieval i arquitectura sòbria, conforme amb les dimensions del poble. També sobresurt l’antic fortí, una construcció vinculada a l’antiga noblesa local que ha estat rehabilitada i que actualment acull casaments i esdeveniments, convertint-se en un dels espais més singulars del municipi.