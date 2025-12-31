Viral
El millor vi de Tarragona es fa en un poble de menys de 300 habitants
La revista Viajar ha escollit aquest vi entre els millors d’Espanya i com el més representatiu de Tarragona
El millor vi de Tarragona, segons la revista Viajar, és el Quiñón de Valmira 2023. Aquest vi negre del celler Álvaro Palacios, ubicat a Gratallops (Priorat), s’ha convertit en l’elecció destacada de la província i forma part del mapa dels millors vins d’Espanya, que selecciona un vi per cada territori.
Aquest vi negre d’alta gamma està elaborat principalment amb garnatxa, amb un percentatge menor d’altres varietats, i envelleix durant uns 20 mesos en botes de roure francès, fet que li aporta complexitat i elegància. El seu sabor intens i equilibrat el converteix en un vi ideal per maridar amb carns, rostits o, fins i tot, formatges curats, destacant per la seva riquesa aromàtica i textura sedosa.
El celler Álvaro Palacios és un referent mundial del vi espanyol. Encara que algunes de les seves vinyes també es troben en altres denominacions, com a la Rioja Oriental, la qualitat de les seves elaboracions ha portat als seus vins a rebre màxims reconeixements internacionals. El Quiñón de Valmira 2023 ha aconseguit 100 punts segons Robert Parker/Wine Advocate, un dels guardons més prestigiosos del món del vi.
El millor vi qualitat-preu segons l’OCU
Encara que el Quiñón de Valmira 2023 és el vi estrella de Tarragona segons Viajar, l’OCU destaca un altre vi espanyol que combina qualitat i preu: Caperucita Tinta, un vi negre jove del celler Torre Oria, a Utiel-Requena (València). Aquest vi sorprèn pel seu sabor versàtil i el seu preu accessible: 1,85 € l'ampolla de 75 cl a Mercadona, ideal per a aquells que volen gaudir d’un bon vi sense gastar massa.
