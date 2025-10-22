Viral
L’hospital de Tarragona premiat com el millor d’Espanya en gestió i atenció urològica
Els premis TOP 20 són considerats els guardons més rellevants del sector hospitalari a Espanya
El Pius Hospital de Valls ha rebut un triple reconeixement als prestigiosos Premis TOP 20 que concedeix la consultora IQVIA. El centre sanitari ha estat distingit com el millor de la seva categoria en dues àrees clau: Gestión Hospitalaria Global i Àrea de Ronyó i Vies Urinàries, a més d’haver estat finalista en l’àmbit d’atenció a la dona.
Aquests guardons, considerats els més rellevants del sector hospitalari a Espanya, es van entregar la setmana passada a Madrid, en el marc de la Conferència Hospitals TOP 20. En aquesta edició han participat prop de 200 centres públics i privats de tot el país, consolidant el certamen com una referència nacional en excel·lència clínica i organitzativa.
Els premis IQVIA TOP 20 es basen en dades objectives obtingudes a partir de l’anàlisi d’indicadors clínics, assistencials i de gestió. L’objectiu d’aquest programa, que compleix 26 anys, és identificar i premiar els hospitals que destaquen per la seva eficiència, qualitat i compromís amb la millora contínua del sistema sanitari.
El reconeixement al Pius Hospital de Valls posa de relleu la tasca dels seus equips professionals, que aquesta setmana han celebrat les distincions rebudes. En l’acte d’entrega a Madrid van assistir el president del Consell d’Administració del centre, Martí Barberà, i el director de l’hospital, Josep Maria de Magrinyà.
A més dels premis obtinguts pel Pius, la gala també va distingir a altres centres capdavanters en àrees com Digestiu, Cor, Sistema Nerviós, Pediatria, Respiratori, Musculoesquelètic, Urgències i Cures Intensives.