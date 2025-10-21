Viral
Cascades, bosc i basses d’aigua turquesa: la piscina natural més fotogènica de Tarragona
El paisatge és impressionant i el descens de les temperatures fa que aquesta ruta sigui més agradable
Una de les piscines naturals més espectaculars de Tarragona està al cor de les Muntanyes de Prades. Es tracta del Niu de l’Àliga, un paratge d’aigües turqueses enclavat a la vall del riu Glorieta, molt a prop de la localitat d’Alcover. Encara que a l’estiu és un destí popular, és durant la tardor quan aquest racó es mostra en tota la seva esplendor.
Durant la tardor, aquest entorn es torna molt més tranquil que en els mesos d’estiu, la qual cosa permet gaudir del lloc amb més calma. El paisatge continua sent igual d’impressionant i el descens de les temperatures fa que la caminada sigui més agradable.
L’accés a l’enclavament és senzill. La caminada comença a l’Ermita del Remei o des del Mas de Forès, una àrea habilitada amb aparcament (de pagament), zona de pícnic i banys. Des d’allà, els senderistes recorren un tram ben senyalitzat que transcorre al costat del curs del riu Glorieta, entre alzines, alzines sureres i antics molins abandonats.
Durant el trajecte, el visitant pot gaudir de diverses basses i salts d’aigua que anticipen l’arribada al Niu de l’Àliga, anomenat així per la forma de la seva bassa i per les històries locals que parlen d’aus rapinyaires a la zona. L’aigua, cristal·lina i de tons que oscil·len entre el blau cel i el verd turquesa, fa d’aquest lloc un dels més fotografiats de la comarca.
Els qui decideixin continuar la ruta, poden arribar fins les Fonts de Glorieta, brolladors que emergeixen dels pendents de la vall i que en el seu dia van proveir molins i camps de cultiu. Aquesta part del recorregut és circular, de dificultat moderada, i ofereix encara més vistes de l’entorn natural, reforçant el valor ecològic del lloc.
A només mitja hora amb cotxe des de Tarragona, i a una mica més d’una hora des de Barcelona, aquest enclavament és una opció perfecta per a una escapada de dia. La seva bellesa, accessibilitat i tranquil·litat el converteixen en un destí ideal per als mesos de tardor, quan el bosc es tenyeix de daurat i la naturalesa convida a ser contemplada sense presses.