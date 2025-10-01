Societat
Carrers empedrats i rutes de senderisme: el poble de Tarragona ideal per visitar a la tardor
Aquest pintoresc poble, allunyat de la bullícia, es presenta com l’escapatòria perfecta per desconnectar
En un món on els destins turístics més populars estan sovint plens de visitants, trobar un racó tranquil i sense massificació a Catalunya s’ha tornat una tasca gairebé impossible. Tanmateix, hi ha excepcions, i una d’elles es troba al cor de la comarca de l’Alt Camp, a Tarragona: Farena. Aquest pintoresc poble, allunyat de la bullícia, es presenta com l’escapatòria perfecta per a aquells que busquen desconnectar envoltats de naturalesa durant els mesos més freds de l’any.
Un enclavament gairebé secret
Farena, situada en el municipi de Mont-ral, s’ubica a les muntanyes de Prades, una àrea coneguda per la seva bellesa paisatgística i la seva connexió amb el món del senderisme. Encara que és poc coneguda en comparació amb altres destins més turístics de la regió, aquest petit poble ha aconseguit mantenir la seva autenticitat, especialment durant els mesos de tardor i hivern, quan el flux de turistes disminueix i l’entorn adquireix una serenitat única.
Per arribar a Farena, és necessari caminar pels seus costeruts i estrets carrers, ja que l’accés al nucli urbà està restringit a vehicles a causa de la seva orografia muntanyosa. Aquesta peculiaritat no només garanteix pau i tranquil·litat, sinó que convida els visitants a gaudir d’un paisatge medieval, on les cases de pedra han estat acuradament restaurades per preservar l’encant rústic del poble.
Història i naturalesa a l’abast de la mà
L’atractiu principal de Farena s'estableix en la seva perfecta combinació d’història i naturalesa. Al cor del poble es troba l’església romànica de Sant Andreu, un tresor arquitectònic del segle XII. Des del seu campanar, els visitants poden gaudir d’una vista panoràmica impressionant de la comarca.
Encara que del castell i la muralla medieval amb prou feines queden vestigis, algunes d’aquestes restes poden observar-se a Can Vilalta, una de les construccions històriques del poble. Però la veritable joia natural de Farena és el Toll de l’Olla, una piscina natural d’aigües cristal·lines ubicada al cor de les muntanyes de Prades. Aquest enclavament, que cobra més protagonisme durant els mesos d’estiu, s'ha convertit en una parada obligatòria per als excursionistes.
Un paradís a Tarragona
Lluny de les multituds de turistes, Farena es converteix en un lloc ideal per a gaudir durant la tardor. Les rutes de senderisme, que s’estenen per la serra de Prades, ofereixen un entorn tranquil per caminar i desconnectar, envoltats d’un paisatge de boscos i muntanyes que es transformen amb la temporada. Ja sigui per a una caminada relaxant o per explorar els paratges més remots de la comarca, Farena és un destí que mereix ser descobert per aquells que busquen la pau i la bellesa natural.
Com arribar a Farena
L’accés a Farena és senzill, per exemple, des de Barcelona. El trajecte amb cotxe dura aproximadament una hora i quaranta-cinc minuts. Per a arribar-hi s’ha d'agafar l’autopista AP-7 cap a Tarragona, després la sortida 34 cap a Valls, i seguir les indicacions cap a la C-37. Posteriorment, s’ha d'agafar la C-14 i finalment la T-704, que porta directament a Mont-ral i, d’allà, a Farena.