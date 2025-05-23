Societat
El poble de Tarragona on aquest cap de setmana se celebra una de les fires medievals més esperades
Entre els principals atractius destaquen els espectacles de cavallers, amb combats i tornejos a l’estil medieval
Aquest cap de setmana, el municipi del Rourell, a la comarca de l’Alt Camp, es convertirà en un autèntic escenari de l’Edat Mitjana amb la celebració de la seva ja tradicional Fira Medieval. Durant aquest dissabte i diumenge, els seus carrers s’ompliran d’història, espectacles i productes artesanals en una cita que atreu cada any a centenars de visitants per la seva cuidada ambientació i la seva oferta cultural i gastronòmica.
El Rourell, que celebra enguany la seva dotzena edició de la fira, ofereix una experiència immersiva per a tota la família. El programa inclou des d’un mercat d’artesania, amb parades de creadors locals i d’altres regions, fins una taverna ambientada en l’època, on es podran degustar carns a la brasa, embotits i vins de la zona. Els visitants es veuran envoltats d’estendards, personatges disfressats i música en viu, que contribuiran a crear una atmosfera que sembla treta d’una altra època.
Entre els principals atractius destaquen els espectacles de cavallers, amb combats i tornejos a l’estil medieval, així com les activitats per als més petits, que inclouen tallers, jocs tradicionals i passejos en carro. Diumenge al matí, a més, se celebrarà un esmorzar popular obert a tots els assistents, una tradició que reforça l’ambient comunitari de l’esdeveniment.
La fira no només convida gaudir del lleure, sinó també poder conèixer el patrimoni històric del municipi. El Rourell conserva joies com el seu castell, també conegut com el Casal dels Marquesos de Vallgornera, una construcció senyorial que remunta els seus orígens al segle XII i que va estar vinculada a l’Ordre del Temple. La seva arquitectura, amb finestres gòtiques i escuts nobiliaris, reflecteix la rellevància del lloc en la història feudal catalana.
Un altre lloc emblemàtic que mereix una visita és l’església de Sant Pere, del segle XVIII, d’estil neoclàssic, que s’alça al cor del nucli antic. Passejar pels carrers del Rourell permet també descobrir antigues masies, camps de cultiu i un paisatge agrícola que conserva l’essència del passat rural del municipi. Per als amants de la gastronomia, el Fortí del Rourell ofereix una proposta culinària en un entorn amb història.
Això sí, es recomana arribar amb temps per a gaudir plenament de totes les activitats i evitar problemes d’estacionament, ja que s’esperen nombrosos visitants. Així doncs, El Rourell es prepara, una vegada més, per fer viatjar a veïns i visitants diversos segles enrere, en una de les fires medievals més encantadores i completes de la província.