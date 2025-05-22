Societat
La refrescant ruta a Tarragona amb aigües cristal·lines, ponts penjants i piscines naturals
Els més excursionistes poden realitzar una ruta de 4,4 quilòmetres que és de baixa dificultat i apta per a tots
De vegades, la platja no és la millor opció, especialment quan les cales més tranquil·les s’omplen de gent. En aquests casos, la muntanya es presenta com l’alternativa perfecta, oferint pau, naturalesa i la possibilitat de donar-se un refrescant bany en piscines naturals. A Catalunya, un dels llocs més impressionants és El Pinetell, un petit poble situat a només 40 minuts de Tarragona.
Un racó natural per descobrir
El Pinetell és la ubicació d’un dels destins més secrets i encantadors per als amants de la naturalesa: el Toll de l’Esqueix. Aquest oasi natural, alimentat per les aigües cristal·lines del riu Brugent, destaca per les seves aigües fresques i netes, ideals per a gaudir d’un capbussó a l’estiu. A la bellesa de l’entorn se suma una cascada que embelleix encara més el paisatge i una sèrie de ponts penjants de fusta que travessen el riu i ofereixen un toc aventurer a la caminada.
El camí cap al Toll de l’Esqueix és una experiència en si mateixa. Des de l’aparcament a El Pinetell, els excursionistes poden seguir un sender senyalitzat amb marques blanques i grogues, que els portarà per un paisatge de muntanyes, valls i la possibilitat d’escoltar el raucar de les granotes en el seu hàbitat natural. Al llarg del recorregut, el mirador de Roca del Lloro ofereix unes vistes espectaculars de la vall, un lloc ideal per desconnectar i respirar aire net.
Una ruta accessible per a tothom
La ruta, d’uns 4,4 quilòmetres, és de baixa dificultat, amb un desnivell de només 177 metres, fet que la converteix en una caminada apta per a tots. L’anada és majorment descendent, i per a aquells que es preocupen pel pendent, el tram final inclou una corda per evitar relliscades.
Una vegada superats els ponts penjants i arribant al Toll de l’Esqueix, els excursionistes es trobaran una piscina natural envoltada de tranquil·litat. A més, els més aventurers poden provar de banyar-se sota la cascada, una experiència única.
Més enllà del Toll de l’Esqueix
Per a aquells que vulguin més, el riu ofereix una altra piscina natural menys freqüentada, encara que també una mica més difícil d’accedir. La tornada implica un petit esforç extra a causa del pendent ascendent. L’excursió no acaba al Toll de l’Esqueix. El Pinetell, un petit poble amb només set habitants, disposa d'una església romànica del segle XII i les ruïnes d’un castell templer, fet que afegeix un toc històric a la visita.
Com arribar
El Pinetell es troba a 40 minuts de Tarragona per l’A-27 i a aproximadament una hora i 45 minuts des de Barcelona, agafant l’AP-7 i l’AP-2 fins Montblanc. Des d’allà, se segueix per la C-14 fins La Riba, on es desvia cap a El Pinetell. Un destí ideal per als amants de la naturalesa, les aventures a l’aire lliure i aquells que busquen escapar-se de les aglomeracions estiuenques.