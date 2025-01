Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Gran Festa de la Calçotada de Valls ha encetat aquest diumenge la celebració de la Regió Mundial de la Gastronomia de Catalunya.

La mostra de coure calçots, el concurs de menjar-ne o el de cultivadors han atret més de 30.000 persones a la ciutat, segons la Cambra de Comerç de Valls.

El seu president, Josep M. Rovira, confia que aquest reconeixement internacionalitzi més tot el que envolta la ceba dolça a través d’una calçotada simultània en una desena de països europeus, un fòrum de la calçotada o un simposi de cuina.

Un reconeixement que també veu positivament la IGP Calçot de Valls, que commemora 30 anys amb sensacions «esperançadores» pel que fa al sector i a la collita d'enguany, en què esperen superar els 18 milions d'unitats.

La capital de l'Alt Camp ha tornat a aplegar milers de persones pel nucli antic, que ha tornat a ser un punt de trobada per als amants dels calçots. Segons la Cambra de Comerç de Valls, s'han repartit unes 3.600 degustacions de lots de calçotada, una xifra similar a l'any anterior.

Ara bé, el president de l'organisme, Josep M. Rovira, ha subratllat a l'ACN la voluntat de mantenir aquestes dades de públic i no pas incrementar-lo. «Ens agradaria pensar que no hem de créixer més, sinó fer-ho més bé», ha indicat.

Paral·lelament, enguany la festa ha estat l'encarregada d'encetar la celebració de la Regió Mundial de la Gastronomia de Catalunya, un reconeixement que segons Rovira, serà un «punt d'inflexió» per tot el que envolta la calçotada.

Entre altres propostes, està previst que se celebri una calçotada a Montserrat, una calçotada simultània internacional, un fòrum de la calçotada i un simposi de cuina dedicada a aquest plat. Es tracta d'una iniciativa amb què preveuen internacionalitzar encara més el producte i l'àpat.

Una visió compartida amb els productors, que veuen en el reconeixement una revaloració dels productes de proximitat. «Tot allò que serveixi per fer arribar el treball i els calçots arreu és fantàstic», ha remarcat Dalmaci Clofent, president de la IGP Calçot de Valls.

Pel que fa a la collita d'enguany, Clofent s'ha mostrat optimista per superar els 18 milions d'unitats de l'any passat, en un moment en què el calçot es ven al públic a un preu d'entre 0,18 i 0,20 cèntims, un valor «raonable». Tot plegat, permet veure amb «esperança» el futur de la IGP, just en el moment en què la denominació commemora 30 anys d'història.

El barceloní Adrià Wegrzyn revalida el títol al concurs de menjar calçots

Un dels plats forts de la jornada ha arribat al migdia, amb el concurs de menjar calçots celebrat a la plaça del Pati de Valls. Dinou homes i una dona han competit per intentar endrapar-ne el màxim en tres quarts d'hora.

El barceloní Adrià Wegrzyn ha tornat a sobresortir i s'ha coronat com a guanyador del certamen, després d'ingerir 195 calçots amb un pes de 3,275 quilograms. «Els primers vint minuts molt bé, però després es fa més dur, fa pujada», ha afirmat. Acompanyat per familiars i amics, s'ha mostrat satisfet de la fita, que ha apuntat que celebraria amb un dinar de carn a la brasa.

Wegrzyn és un dels habituals d'aquest concurs, on participa des del 2002. L'actual normativa impedeix que el guanyador es pugui presentar a la següent convocatòria, de manera que caldrà esperar com a mínim fins al 2027 per tornar a veure a aquest barceloní en acció.

De fet, ha insistit que en un futur, quan els seus fills ja siguin majors d'edat, li agradaria que fossin ells qui el desbanquessin com a campió.

