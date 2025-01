El gegant Calçot de Valls, abans de la signatura de l'acord de col·laboració per crear la futura 'Masia de la Calçotada'

L'Ajuntament de Valls i la Cooperativa Agrícola de Valls han signat aquest dissabte un acord de col·laboració per crear un centre d'interpretació de la calçotada. La futura 'Masia de la Calçotada' s'ubicarà al celler de l'entitat, un espai que actualment està en desús.

Aquest és el primer previ al projecte executiu, si bé l'alcaldessa Dolors Farré ha indicat que serà una proposta interactiva per donar a conèixer tot el que envolta el món del calçot.

L'acte ha coincidit amb el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i ha inclòs la presentació de la marca 'Terra Calçotada', un disseny amb què se senyalitzaran les entrades de les 84 poblacions de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls.

El centre d'interpretació de la calçotada ha posat la primera pedra simbòlica aquest dissabte amb la signatura de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Valls i la Cooperativa Agrícola, en què també ha estat present el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.

Malgrat que encara no es disposi d'un projecte executiu, l'alcaldessa Dolors Farré ha apostat perquè sigui un espai que doni a conèixer els orígens de la calçotada i tot el que l'envolta tant als visitants com als veïns de la comarca. «Serà un museu interactiu, modern, on tothom pugui conèixer la història de la calçotada i tot el que l'envolta», ha subratllat la batllessa.

El president de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, Dalmaci Clofent, ha remarcat la voluntat de crear un espai interpretatiu, s'aposti per un espai on «gaudir, fer actes, passejar i sentir», en un exercici de transcendència.

La iniciativa compta amb el suport d'una quarantena d'organismes, convertint-lo en un projecte «compartit», segons els seus impulsors. També confien que la Generalitat se sumi econòmicament per donar suport a la proposta. De moment, no s'han concretat de terminis de finalització de la 'Masia de la Calçotada', tot i que esperen obrir portes «ben aviat».

Presents a la Regió Mundial de la Gastronomia

En aquest context, Ordeig ha posat èmfasi en la importància i transcendència de la Regió Mundial de la Gastronomia, la qual té els calçots com un dels elements destacats de la seva programació. Així, el conseller ha reiterat la posada en marxa d'una prova pilot de formació alimentària als centres educatius, on també s'inclouran coneixements sobre aquesta ceba dolça.

Tot plegat s'ha presentat en el marc de la Gran Festa de la Calçotada, que celebra el dia gran aquest diumenge. Així, també s'ha descobert la imatge gràfica de 'Terra Calçotada', disseny amb què es promocionaran tots els actes organitzats aquest any.

La nova imatge també s'utilitzarà per senyalitzar les entrades de les poblacions de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, les quatre comarques que engloba la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls.