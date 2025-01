Calçotades internacionals reivindicaran el calçot com a protagonista gastronòmic català

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Valls es posa al capdavant de la celebració del reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 amb una sèrie d’actes. Com és d’esperar, ho farà amb el seu producte gastronòmic estrella com a protagonista, el calçot.

D’aquesta manera, les activitats giraran al voltant del calçot i les calçotades i algunes de les més destacades seran la Masia de la Calçotada o calçotades simultànies internacionals. A més, algunes de les propostes presentades tenen voluntat d’establir-se més enllà del 2025.

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, apunta que «és un projecte de tots», evidenciant-ho gràcies a la participació de múltiples administracions i entitats. «Rebre aquesta distinció és una fita històrica per Catalunya, i que el calçot i la calçotada inaugurin aquesta celebració és tot un èxit. El 2025 serà l’any més internacional de la calçotada», celebra la batllessa.

El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Valls, Joan Ibarra, remarca que «és una oportunitat pel territori» i no descarta que la llista d’activitats es pugui ampliar en un futur.

Múltiples activitats

Per a celebrar-ho s’han programat diferents activitats i una de les més cridaneres seran les calçotades simultànies internacionals que es preveu que es duguin a terme a Valls, Tarragona i Reus, però també a capitals europees com Berlín o Amsterdam.

El tret de sortida es donarà la setmana vinent amb una ruta turística organitzada per la DO Tarragona que visitarà un conreu de calçots a Torredembarra, un celler a Nulles i un restaurant a Valls, que permetrà conèixer tot el que envolta la calçotada acompanyat del seu maridatge.

També es programarà el Fòrum de la Calçotada, organitzat per la Cambra de Comerç de Valls, que serà una jornada de debat amb ponències i taules rodones que aprofundiran en tot allò que envolta la calçotada i es preveu que sigui a l’abril.

Per un altre costat, aquesta celebració també aprofita per posar en el mapa altres productes del territori amb una jornada anomenada el Vermut de la Calçotada. Està previst que se celebri a l’Antic Convent del Carme de Valls on s’organitzarà una degustació de productes que normalment acompanyen una calçotada com són els fruits secs, la carn, el pa, el vermut o el vi.

Actualment, s’està acabant de definir els darrers detalls de tots els actes com, per exemple, un Simposi de la cuina del calçot, on participarà la Universitat Rovira i Virgili, i que preveu reunir xefs de renom del territori o la creació d’un contingut audiovisual que reculli tota la bibliografia al voltant del món de la calçotada.

«No hi ha res més bonic que agafar una cosa del camp, portar-la a la taula i compartir-la amb la família. Això és el que volem potenciar amb aquests actes», reivindica Ibarra. Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, assegura que la voluntat és implicar a totes les cambres del territori.

«El que volem és mostrar al món allò que fem, que és produir un producte de qualitat sota un segell de qualitat amb 50 productors repartits en quatre comarques», fa valdre el president de la IGP Calçot de Valls, Dalmaci Clofent.