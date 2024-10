Santa Úrsula omple aquest cap de setmana d’activitats la ciutat de Valls

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Valls es prepara per celebrar els actes centrals de la tradicional Fira de Santa Úrsula amb un llarg programa d’activitats que començarà el divendres 25 d’octubre. Un dels moments més destacats serà la Diada Castellera del diumenge 27 d’octubre, que tindrà lloc a la plaça del Blat a partir de les 12.15 hores. Les dues colles locals, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls, s’enfrontaran seguint el sistema de rondes vallenc implementat aquesta temporada.

La Fira Castells obrirà les seves portes avui divendres 25 d’octubre a les 18 hores a la plaça de Sant Jordi, oferint un ampli ventall d’activitats per a totes les edats. Els visitants hi trobaran parades d’artesania, vi, literatura i productes relacionats amb el món casteller. Entre les activitats més destacades hi ha l’Experiència Enxaneta 360 al Museu Casteller de Catalunya, que permet gaudir d’imatges d’alta resolució amb ulleres de realitat virtual, així com diversos tallers creatius i jocs per als més petits.

Demà dissabte 26 d’octubre acollirà la Fira Canalla, un espai lúdic especialment dissenyat per a la franja d’edat de la canalla castellera. Les artistes Berta Artigal, Marta Palau i Tati Ayala dirigiran tallers creatius que inclouen la creació d’un mural col·laboratiu, lletres castelleres i diversos projectes artístics. Una de les instal·lacions més innovadores serà «A la Recerca de l’enxaneta bala», una activitat de circ actiu per a nens majors de 6 anys que combina elements circenses amb l’esperit casteller.

La fira també comptarà amb una important presència gastronòmica i artesanal durant tot el cap de setmana, transformant el centre de Valls en un gran mercat de productes locals i comarcals. El programa festiu es complementa amb un espectacular correfoc la nit del 25 d’octubre, on les colles de diables i dracs ompliran els carrers de llum i pólvora. La plaça del Pati serà l’escenari principal dels concerts i espectacles musicals, que oferiran una variada programació que va des de la música tradicional catalana fins a propostes modernes de rock i pop.