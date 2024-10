Aquests són els actes més destacats de la Fira de Santa Úrsula de Valls 2024

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Santa Úrsula de Valls 2024 se celebra del 18 al 27 d'octubre, convertint la ciutat en l'epicentre de la cultura popular i dels castells. Aquests són alguns dels actes més destacats d'aquesta tradicional Diada:

Diada castellera de Santa Úrsula

Un dels moments més esperats de la fira serà la tradicional Diada Castellera, que tindrà lloc el diumenge 27 d'octubre a la plaça del Blat a partir de les 12.15 h. En aquest escenari emblemàtic, les colles castelleres locals, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls, competiran en una mostra de força, equilibri i tradició. La diada es desenvolupa amb el sistema de rondes vallenc que s'ha implementat aquesta temporada.

Fira Castells

La Fira Castells és, com cada any, un dels actes més destacats de Santa Úrsula. Obrirà les seves portes el divendres 25 d'octubre a partir de les 18.h des de la seva ubicació a la plaça de Sant Jordi i oferirà artesania, vi, literatura i tota mena de productes relacionats amb el fet casteller així com activitats per a totes les edats. Coneix els horaris i les activitats proposades:

Divendres dia 25

17.00 a 20.00 h.

- Museu Casteller de Catalunya.

Experiència Enxaneta 360. Amb ulleres de realitat virtual i imatges d’alta resolució.

17.00 h.

- La Botiga Castellera.

Taller de dibuix.

17.30 h.

- Glup Glup.

Elaboració d’imants amb motius castellers per a la nevera.

18.00 h.

Bonifàs.

Fer construccions amb fustetes.

Tradillibreria.

Contes infantils.

Revista Castells.

L’Oca Castellera.

18.30 h.

- Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

Manualitats per a la canalla i trencaclosques.

19.00 h.

Enxarxada.

Creació d’una llibreta castellera adreçada a la canalla.

Baròmetre Casteller.

El Savi Casteller. Joc amb preguntes sobre el món casteller.

19.30 h.

- Enoteca Castellera.

Tast de vins

Dissabte 26 d'octubre

16.30 h.

Ràdio Ciutat de Valls . Taller de dibuixos castellers.

. Taller de dibuixos castellers. Revista Castells. L’Oca Castellera.

17.00 h a 20.00 h.

- Museu Casteller de Catalunya.

Experiència Enxaneta 360. Amb ulleres de realitat virtual i imatges d’alta resolució.

17.00 h.

Enxarxada . Creació d’una llibreta castellera adreçada a la canalla.

. Creació d’una llibreta castellera adreçada a la canalla. Glup Glup . Elaboració d’imants amb motius castellers per a la nevera.

. Elaboració d’imants amb motius castellers per a la nevera. Baròmetre Casteller. El Savi Casteller. Joc amb preguntes sobre el món casteller

18.00 h.

Tot per la Festa. Taller de fer braçalets.

18.30 h.

Les Nostres Tradicions. Creació de mocadors i camises pintades amb retoladors.

19.00 h.

Cossetània Edicions. Contes castellers per a canalla.

Contes castellers per a canalla. Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Manualitats per a la canalla i trencaclosques.

19.30 h.

Tradillibreria. Presentació del llibre Introducció al flabiol, de Cristina Boixadera.

Fira Canalla

El dissabte 26 d'octubre, també a la plaça Sant Jordi, se celebrarà la Fira Canalla amb tallers i instal·lacions que es plantegen en un entorn lúdic i destinats a la franja d'edat de la canalla castellera. La fira, que tindrà lloc dissabte i diumenge d'11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h, compta amb les propostes següents:

Tallers

Mural Colaboratiu

Crearem un mural d’art efímer amb la participació de les artistes convidades i de tots els assistents que hi vulguin participar. Obert al públic de totes les edats.

Lletres Castelleres.

Creació de làmines amb símbols i llegendes sobre els castells i les colles vallenques. Utilitzarem plantilles per als iniciats al lettering perquè puguin realitzar làmines plenes de creativitat.

Ninos Castellers de Fusta

Pintarem escultures 3D amb la vestimenta castellera per castellers en miniatura.

Postal Pop-Up

Vine a dibuixar i crear la teva postal de Santa Úrsula pop-up. Crear-la i obrir-la sempre és una sorpresa, plena de formes, colors i textures.

Adorns Castellers

Pintarem sobre diferents confeccions tèxtils per crear peces decoratives amb les quals guarnirem casa nostra

Postals Castelleres

Podreu pintar la postal castellera exclusiva de Santa Úrsula 2024, creada amb la col·laboració de les tres artistes convidades.

Amb les Artistes Talleristes:

Berta Artigal - il·lustració i pintura mural

Marta Palau - lettering i creativitat

Tati Ayala - il·lustració i art tèxtil

Instal·lacions

A la Recerca de l'enxaneta bala

. És una activitat de circ actiu destinada als nens de més de 6 anys. En un espai que recorda una pista de circ hi podem aprendre totes les tècniques que hem vist al circ i que no hem pogut provar mai. Hi trobareu malabars, tubs d’equilibri, pedal-go, bicicletes petites, corda tensa, pilota d’equilibri, estructura d’antipodis-me, hula hoops, gomes elàstiques i una perxa xinesa! Podrem desenvolupar la coordinació i l’equilibri, reforçar la seguretat i la confiança, gaudir d’una bona estona en comunitat i conèixer elements i tècniques pròpies del món del circ, no tan lluny del món casteller!12

Fira d’artesania i gastronomia

Durant tot el cap de setmana, el centre de Valls es transformarà en un gran mercat amb la Fira d’Artesania, on els visitants podran gaudir de productes artesanals de qualitat, així com d'una àmplia oferta gastronòmica que inclou especialitats locals i productes de la comarca. A més, la fira comptarà amb degustacions i tallers de cuina, apropant els sabors tradicionals als assistents.

Correfoc

La nit del 25 d’octubre, el Correfoc serà protagonista pels carrers de la ciutat, amb les colles de diables i dracs omplint els carrers de llum i pólvora. Aquest espectacle de foc i pirotècnia, un clàssic de la cultura popular catalana, promet ser un dels moments més vibrants de la fira, oferint un espectacle visual únic.

Concerts i espectacles musicals

La música també tindrà un paper destacat en la Fira de Santa Úrsula de Valls 2024, amb concerts programats per a totes les edats i gustos. Des d'actuacions de grups de música tradicional catalana fins a propostes més modernes de rock i pop, la plaça del Pati serà l'escenari de diversos concerts durant els dies de la fira.

L’encesa de la Tronada: un inici espectacular

El tret de sortida oficial de la fira es donarà amb l’encesa de la Tronada, el 18 d’octubre, un acte que il·luminarà el cel de Valls i donarà pas a deu dies de festa i cultura. La ciutat s’omplirà de vida i de visitants, consolidant-se com el punt de trobada per a tots aquells que vulguin gaudir de les tradicions catalanes en un ambient festiu i familiar.

La Fira de Santa Úrsula 2024 promet ser una celebració inoblidable per a tots aquells que visitin Valls, amb un programa farcit d’activitats que combinen el millor de la cultura popular amb propostes modernes i innovadores.