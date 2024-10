La Santa Úrsula més ambiciosa dels Xiquets de Valls

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Ara fa un any, en la prèvia de la diada de Santa Úrsula 2023, anunciàvem que “dos castells sense folre, el castell de 10 i el gran pilar de mèrit” eren les intencions de les dues colles de Xiquets de Valls, en un duel sempre esperat a la plaça del Blat siguin quines siguin les condicions amb les que arriben les dues. Un any després aquesta aposta encara es millora, perquè el castell de 10 es manté a la Joves, però a la Vella en volen dos i perquè en l’opció dels castells sense folre entra amb força la possibilitat que les dues tinguin entre els seus objectius el 3 de 9 sense folre. La convocatòria és diumenge a les 12.15h. Ara només falta que no aparegui la pluja.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls fa setmanes que insisteix en els seus assajos en cinc castells que havien de ser els protagonistes al Concurs i per Santa Úrsula: els dos de 10 i els tres sense folre. Després de la cita a la Tarraco Arena sembla que d’aquest repòquer s’allunya la possibilitat que el 2de8sf entri en l’aposta de diumenge, però els altres quatre són opcions reals i, de fet, el cap de colla, Manel Urbano, ja ha anunciat que tant el 4de10fm com el 3de10fm són les dues prioritats en aquesta Santa Úrsula. El primer el van carregar fa 20 dies i no el descarreguen des de 2017 a la Diada del Mercadal de Reus, mentre el segon no el coronen des del Concurs 2018 i no el completen des de Santa Úrsula 2016. Si aquesta aposta ja és extraordinària, també li volen afegir el castell sense folre i aquí està el dubte perquè es plantegen dues opcions: 4de9sf o 3de9sf. Un maldecap meravellós. La Colla Vella aquesta temporada ha carregat dues vegades el 4de9sf (El Catllar i Sant Fèlix) i l’ha descarregat al Concurs i semblaria l’aposta de garanties per allò que ja l’han fet. El mite del 3de9sf només l’han carregat una vegada (diumenge precisament farà cinc anys), però les proves a l’assaig estan funcionant molt bé. L’evolució de l’actuació a la plaça del Blat potser té la resposta. Per acabar, els rosats voldran tornar a portar el pilar de 8 amb folre i manilles. Si ho fan tot, es podria veure la millor actuació de la història dels castells.

La Colla Joves Xiquets de Valls també es mostra ambiciosa perquè quan arriba Santa Úrsula es creix, treu el caràcter i l’esperit competitiu i aposta pel millor del seu repertori. La punta de llança, el gran objectiu, la gran il·lusió i, fins i tot, obsessió és el 3de10fm. L’han provat set vegades en la seva història, les últimes dues al Concurs, i s’han quedat a tocar en més d’una ocasió. Que ningú descarti que sigui el seu castell de sortida. A partir d’aquí també sembla clara l’aposta pel 2de8sf, que enguany han completat dues vegades (Firagost i La Bisbal) i han carregat dues més (Sant Fèlix i Concurs). El tercer castell també seria sense folre, però cal veure si apostarien pel 4de9sf o el 3de9sf. El quatre l’han descarregat en les dues últimes Santa Úrsula els anys 2023 i 2022 i, enguany, per la diada de Sant Fèlix van fer una prova que estava condicionada per les circumstàncies de l’actuació. El mite del 3de9sf només l’han carregat una vegada (diumenge precisament farà cinc anys), però les proves a l’assaig estan funcionant molt bé. L’evolució de l’actuació a la plaça del Blat potser té la resposta. Exactament el mateix que explicàvem amb la Colla Vella. Els vermells tenen assegurat el pilar de 8 amb folre i manilles per tancar l’actuació (L’han completat les set vegades que l’han intentat aquest 2024), però compte perquè les darreres setmanes han fet proves del pilar de set sense folre i una gran actuació de Santa Úrsula els podria engrescar a intentar-lo a plaça.