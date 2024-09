Valls s'uneix amb Telpark per facilitar l'aparcament al centre i fomentar el comerç local

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l'objectiu de continuar impulsant i donant suport a l'hostaleria i el comerç, l'Ajuntament de Valls unirà forces amb l'empresa Telpark per facilitar l'estacionament als aparcaments de Sant Francesc i El Pati mitjançant el seu abonament «Multipass».

L'objectiu és facilitar a la ciutadania l'estacionament al centre de la ciutat fins el 30 de setembre amb una tarifa especial per tal de promocionar el comerç. Es pretén així facilitar al màxim tant als residents com als visitants l'accés a la zona comercial de Valls i contribuir a la reducció de la contaminació causada per la cerca d'aparcament. D’aquesta manera, les persones usuàries d'aquests aparcaments podran estacionar el seu cotxe durant 12 hores per 1,99 euros a l'aparcament de Sant Francesc i per 1,49 euros a El Pati, sense franges horàries ni restricció de dies.

El producte Multipass es podrà adquirir a través de l'aplicació Telpark en tres modalitats: 5, 10 o 20 passis amb un preu tancat. Serà necessari introduir el número de matrícula per activar el mecanisme d'accés i sortida automàtica mitjançant lectura digital, la qual cosa permet agilitzar el procés eliminant passos com la recollida del tiquet i el pagament del cost a la sortida. A més, els usuaris tindran flexibilitat per modificar la matrícula del vehicle associat al seu passi Multipass.

