El campanar de Valls ja llueix després de les obres de restauració

El campanar de l'església arxiprestal de Sant Joan de Valls ja llueix amb plenitud després d'onze mesos d'obres per reparar les esquerdes provocades per les filtracions d'aigua i els problemes d'oxidació de les peces metàl·liques.

«Han estat uns treballs singulars, s'han sanejat i reforçat totes aquelles patologies que vam observar ja en els primers estudis que comportaven una perillositat en la configuració i l'estabilitat de tot el cos superior del campanar», ha dit Joan Gavaldà, director de la intervenció.

Des de la Comissió Ciutadana que ha impulsat la restauració han explicat que tenen previst planificar treballs de manteniment per evitar que es torni a degradar, ja que als anys 80 es va fer una primera restauració al monument.

L'acte d'inauguració després de les obres de restauració es farà aquest dimarts al vespre. En paral·lel, els impulsors han tornat a fer una crida per recaptar fons per sufragar uns 100.000 euros que encara no tenen coberts del milió d'euros que ha costat l'actuació.

