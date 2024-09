El Museu Casteller de Catalunya a Valls rep prop de 21.000 visitants en el seu primer any d'obertura

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de 21.000 persones han visitat el Museu Casteller de Catalunya a Valls en el primer any d'obertura. Des que va obrir portes el 8 de setembre del 2023, el centre s'ha convertit en una experiència immersiva que «ajuda a apropar-se com mai al món casteller», segons ha destacat el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Valls, Joan Ibarra.

Com a objectius per al segon any, Ibarra ha subratllat l'aposta pel públic escolar i el reforç de la temporada d'estiu. Per celebrar l'aniversari, s'han organitzat visites guiades gratuïtes, activitats infantils amb un inflable casteller i un concert dels grallers i timbalers de les dues colles de la ciutat. Els actes, que van arrencar divendres, s'allargaran fins dimecres 11 de setembre.

Del total de visitants, un 67% correspon a ciutadans de la demarcació de Tarragona, el que equival a unes 13.000 persones, aproximadament. D'aquestes, un 32% -6.000 visitants- han estat veïns de Valls. Una dada que ha celebrat Ibarra, qui considera «que el museu ha calat dins de la ciutat», tal com es pretenia.

A la resta de Catalunya, Barcelona ha estat la demarcació que encapçala el rànquing amb un 19% dels visitants, seguida de Lleida i Girona amb un 4% cadascuna. El públic espanyol i internacional -sobretot de França, Itàlia i Alemanya- representen un 6% del total.

«La percepció real ha estat molt bona i la recepció del públic casteller ha estat boníssima», ha afirmat Ibarra, qui ha subratllat que han vingut colles d'arreu. També han gaudit de l'equipament, aquells que no estaven familiaritzats amb el món casteller, però que el museu els ha permès conèixer l'experiència de primera mà. De fet, el regidor ha descrit el centre com «l'espai que t'ajuda a apropar-te com mai al món casteller i poder sentir el que pot arribar a sentir un casteller».

En aquest sentit, ha dit que quan la gent arribar al museu, «no s'espera el que es trobarà», referint-se a la tecnologia que l'envolta com, per exemple, el simulador que et permet convertir-te en un casteller de tronc o la realitat virtual amb què descobreixes altres punts de vista d'una diada, com la visió que té una enxaneta a l'hora de fer l'aleta.

Un museu viu

Ibarra també ha destacat els canvis que ha anat patint el museu en només un any. «És un museu viu com el mateix fet casteller», ha afegit, referint-se a les actualitzacions en la història que s'explica, a les diferents experiències que l'integren i a les activitats complementàries que es fan «de cara enfora».

En aquesta línia, ha assenyalat les noves dues actuacions castelleres que des d'aquest any se celebren a la plaça Pere Català Roca, just davant del museu, així com la vinculació amb el Centre de Documentació Castellera o l'impuls que s'està donant al centre històric, després d'anys de degradació.

De cara al pròxim any, Ibarra té molt clar que l'aposta anirà encarada a augmentar el públic escolar i reforçar la temporada d'estiu. «Han vingut moltes escoles aquest primer any, però no són suficients», ha detallat Ibarra, referint-se als 1.400 alumnes que han passat pel museu.

«Necessitem que hi hagi un volum escolars molt gran i, per tant, hem d'arribar a totes les escoles de Catalunya», ha assegurat el regidor qui confia arribar als 15.000 estudiants en els pròxims anys. L'altre objectiu del 2025 passarà per reforçar la temporada d'estiu, perquè el turisme que ve de fora també pugui visitar l'interior de la Costa Daurada.

Per celebrar l'aniversari, s'han organitzat visites guiades gratuïtes, activitats infantils amb un inflable casteller i un concert dels grallers i timbalers de les dues colles de la ciutat, el qual ha tingut lloc aquest diumenge al migdia. Els actes van arrencar divendres i s'allargaran fins dimecres 11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya.

