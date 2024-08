Inverteixen 700.000 euros en la rehabilitació d'edificis al Centre Històric de Valls en 6 anys

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els propietaris d’edificis al Centre Històric de Valls han efectuat en els últims 6 anys obres de rehabilitació i recuperació dels seus immobles amb una inversió global de 718.000 euros.

En total, entre els anys 2018 i 2023 coincidint amb l’impuls i l’augment progressiu de la dotació econòmica de les subvencions municipals, s’han realitzat obres de millora a 66 immobles, actuacions privades realitzades pels propietaris dels edificis que han rebut 350.000 euros en ajuts directes municipals.

A aquesta xifra però cal sumar-hi a més els ajuts fiscals amb les bonificacions que s’apliquen, també des de fa 6 anys, i que estableixen la pràctica gratuïtat de l’impost de construccions i obres a l’àmbit del Centre Històric.

L’Ajuntament ha aprovat la nova convocatòria de subvencions a la que s’hi podran acollir totes les obres de rehabilitació finalitzades entre l’1 d’octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024. El consistori vallenc ha consolidat per aquesta convocatòria l’augment de la partida municipal de subvencions fins als 80.000 euros i els interessats poden presentar sol·licitud per acollir-se als ajuts fins el proper 4 d’octubre.

En la darrera convocatòria, l’Ajuntament va destinar aquests 80.000 euros a subvencionar obres executades a 8 immobles que, en global, van representar una inversió per part dels propietaris de 105.000 euros.

Les obres de rehabilitació realitzades en els últims sis anys i que han comptat amb subvenció municipal s'estenen per la major part del nucli antic. Així, per exemple, només durant el 2023 s’han realitzat obres que han rebut subvenció, a més del carrer de la Cort, també en immobles situats a la zona sud del Centre Històric, com és el cas dels carrers dels Metges, General Reding i Carme o la plaça de les Escudelles. Completen les actuacions subvencionades el 2023 edificis als carrers Forn Nou i d’en Gassó.

Aquesta línia de subvencions de l’Ajuntament de Valls està dirigida a contribuir al finançament de les obres de rehabilitació de façanes o adequació d'instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent. També s'hi poden acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l'accessibilitat o de supressió de barreres arquitectòniques, així com l'enllumenat artístic d'immobles catalogats com a bens culturals d'interès local o nacional.

D'altra banda, també se subvencionen les actuacions en l'interior de les edificacions, de millores d'habitabilitat, així com enderrocs per a la rehabilitació, consolidació i recuperació dels immobles. A més, també formen part de les despeses subvencionables, els costos complementaris derivats d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació.

Aquesta línia de subvencions específica es complementa amb els ajuts fiscals que ja s'apliquen des de fa sis anys. En aquest sentit, les ordenances fiscals estableixen la pràctica gratuïtat de l'impost de construccions i obres, amb un 95% de bonificació a totes les actuacions a l'àmbit del Centre Històric o béns culturals d'interès local (BCIN) o nacional (BCIL) de la ciutat.

Et pot interessar