El futur parc sanitari de Valls se situarà a la zona sud-est, a tocar de l'estació de busos

El futur parc sanitari de Valls se situarà a la zona sud-est de la ciutat, en concret en uns terrenys que es troben a tocar de l’entrada per la zona del passeig de l’Estació. Aquest Parc Sanitari acollirà els nous equipaments del Pius Hospital de Valls, el Centre d’Assistència Primària i el Centre d’Atenció Intermèdia o Centre Sociosanitari.

La decisió s’ha pres després de l’anàlisi tècnica de les diferents alternatives i el vist-i-plau del Departament de Salut de la Generalitat, d’acord amb els compromisos adquirits amb l’Ajuntament en el protocol de col·laboració signat per les dues institucions l’any 2023.

La localització s’ha escollit amb l’objectiu que els futurs tres nous equipaments de salut siguin de fàcil accessibilitat per a la ciutadania i per això destaca per la seva proximitat i bones connexions amb les diferents zones de Valls. A més, el parc sanitari situat en una de les entrades de Valls té accés directe amb les principals vies de comunicació que connecten la capital amb les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà i tots els municipis de l’àrea d’influència del Pius Hospital. A la vegada, el parc sanitari també es troba a prop de l’estació de ferrocarrils i just a tocar de l’estació d’autobusos de Valls, en concret, a menys de 150 metres.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls ja classifica aquesta zona com a sòl urbanitzable no delimitat i en els propers mesos l’Ajuntament iniciarà la tramitació urbanística per a la modificació puntual de planejament i tots els treballs previs a l’adquisició de les finques i la urbanització. L’Ajuntament assumirà la urbanització d’aquest àmbit amb la finalitat, tal i com preveu l’acord amb el departament de Salut, de cedir els terrenys amb condició de solar i amb tots els serveis a la Generalitat per tal que procedeixi a la construcció dels nous equipaments.

El sector on se situaria el futur parc sanitari de Valls ocupa una superfície total de 47.000 m2, dels quals 30.200 m2 es reserven per als tres equipaments sanitaris. També es contempla la construcció d’un nou vial d’accés que comunicaria de manera directa el parc sanitari amb l’antiga carretera N-240 (entrada a Valls pel Passeig de l’Estació i carrer Anselm Clavé) com també amb una altra de les entrades principals de la ciutat com és la carretera de Barcelona i la zona de Sant Francesc. Junt amb això i per facilitar la proximitat i accessibilitat a peu al parc sanitari, també es contemplen dues passarel·les de vianants que, per sobre del torrent del Catllar, connectarien de manera directa amb l’Estació d’Autobusos i la plaça de Sant Francesc i Centre Històric.

D’altra banda, també està previst la reserva de 10.300 m2 com espais lliures que convertirien el parc sanitari i tota la zona en una gran balcó amb vistes a la ciutat i al torrent, amb nous camins que s’obririen com a corredors verds per al moviment i l’accés dels vianants a través d’aquesta gran zona verda.

L’acord entre l’Ajuntament i el Departament de Salut de la Generalitat respon a una reivindicació històrica del territori per a la construcció d’un parc sanitari de proximitat de manera sostenible i amb la prioritat de reforçar les condicions assistencials. El protocol acordat entre les dues institucions és el marc de treball i consens per promoure els acords i les actuacions prèvies encaminades a assolir l’objectiu d’engegar una iniciativa fonamental per a l’estructuració sanitària de l’Alt Camp i la Conca de Barberà.

