Valls invertirà 2,4 MEUR en obres a la via pública

L'alcaldessa Dolors Farre durant la presentació de les inversions i les actuacions de millora programades a la via pública.Ajuntament Valls

L'Ajuntament de Valls invertirà 2.399.000 euros en millores a la vía pública en els propers mesos. Els treballs es duran a terme en algunes de les principals entrades de la ciutat així com també al polígon industrial on s’invertiran 530.000 euros, entre asfaltat de carrers i modernització de l’enllumenat.

Les inversions s’executaran a una seixantena de carrers i places, parcs i espais públics i, entre aquestes, destaquen actuacions de millora d’asfaltat i via pública amb una inversió directa de l’Ajuntament de 832.000 euros. A més, també es destinaran 618.000 per continuar modernitzant amb tecnologia led l’enllumenat públic, 201.000 a zones verdes i parcs i 142.000 en inversions i manteniment de camins rurals.

En les últimes setmanes l’Ajuntament ha executat ja una part important de les inversions a la via pública programades per aquest 2024. En concret, aquest mes de juliol i aprofitant la reducció del trànsit a l’estiu per minimitzar molèsties, s’han efectuat les obres d’asfaltat dels carrers Avenir (tram entre carrers Vallvera – del Tren), Carles Magrinyà, avinguda Illes Balears.

Aquesta mateixa setmana, s’està executant la pavimentació del lateral de la carretera del Pla al polígon industrial (tram camí de Vilafranca – Curtidors) i també a l’entrada de Valls per la carretera de Montblanc (cruïlla amb Creu de Cames).

En els propers mesos es licitaran més obres de pavimentació, entre elles als carrers Paborde, Narcís Oller, Molet i Bisbe Mora, així com al polígon industrial per completar la totalitat del lateral de la carretera del Pla i executar també l’asfaltat del carrer Basters.

A totes aquestes actuacions a la via pública cal afegir els 604.000 euros que, a petició del consistori, invertirà enguany la Generalitat a les entrades a Valls per les carreteres de Picamoixons (T-742) i Alcover (C-37), dues vies que després de les obres passaran a ser plenament urbanes i de titularitat municipal. Aquesta inversió del govern català contempla la transformació de més de 2 quilòmetres de les dues carreteres en vies urbanes, amb voreres i serveis, amb l’objectiu de millorar la seguretat de circulació de vehicles i vianants, en especial dels veïns dels barris de Mas Clariana, Santa Magdalena i les Comarques. Les obres es troben en fase de licitació pública i s’espera que la Generalitat les iniciï aquest mateix any.

Modernització de l’enllumenat

D’altra banda, l’Ajuntament continuarà amb les obres per estendre la tecnologia led a l’enllumenat públic de tot Valls. A hores d’ara, prop del 70% de l’enllumenat de Valls ja és led, una tecnologia que a més d’augmentar la sensació d’il·luminació dels carrers, és molt més sostenible ja que redueix el consum energètic en un 80%.

Aquest 2024 s’efectuarà la renovació de l’enllumenat a 35 carrers i espais públics. A hores d’ara ja s’ha efectuat la millora de l’enllumenat a cinc carrers del barri de Sant Josep Obrer (Joan Maragall, Onze de Setembre, Santiago Rusiñol, Amadeu Vives i Àngel Guimerà), com també a la placeta davant de la seu de Creu Roja.

En fase de licitació hi ha obres a l’enllumenat de 21 carrers més, repartits a la zona del Portal Nou i sud de Valls (plaça Portal Nou i carrers Candela, Hort dels Alls, Montserrat, Progrés, Sant Benet, Violeta i aparcament de la Cooperativa) i a l’eixample urbà (Bonifàs, Esperanto, Francesc Macià, Fortuna, General Alaix, Maria Codina, Martí d’Ardenya, Molet, Narcís Oller, Veciana, Xiquets de Valls, plaça Torrent del Titit i parc del Vilar).

Per enguany també es contempla licitar nou enllumenat al barri de les Comarques (Segarra i Portal Nou), al carrer Colon, a l’entorn de l’estadi de futbol del Vilar i a l’entrada a l’aparcament del Barri Vell. La inversió més important serà al polígon que, amb una inversió de 335.000 euros, permetrà completar a tota la zona industrial la modernització de l’enllumenat que l’Ajuntament porta realitzant des de fa dos anys.

Zones verdes, espais lliures i parcs infantils

L’Ajuntament invertirà també 201.000 euros en la millora d’espais lliures. Dues d’aquestes inversions ja s’han executat durant el primer semestre de 2024, en concret, el nou parc infantil a la zona del barri de Nou Miramar, i el també nou parc de salut situat al barri de Sant Josep Obrer.

A la vegada, està previst completar enguany els treballs tècnics per poder licitar obres d’un altre nou parc infantil que se situaria a la zona de l’antiga ermita al barri de Santa Magdalena, mentre que s’ha previst també una important inversió al parc del Vilar amb la instal·lació d’un tendal.

L’Ajuntament també executarà obres a camins rurals en els propers mesos, als que destinarà 142.000 euros. Entre les inversions sobresurten la Fase 1 del Camí de Masmolets, així com el Camí Nou o el Camí de Fontscaldes, aquesta últim, una actuació ja adjudicada.

