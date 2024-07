Valls es prepara per viure la Firagost 2024 els dies 6 i 7 d’agost

Valls es prepara per viure la 68a edició de la Fira-Exposició del Camp Català de Valls, la Firagost 2024, el dimarts i dimecres 6 i 7 d’agost «amb un intent de retorn als orígens, intentar recuperar fins allí on es pugui el carrer de la Cort ple de fruites i verdures», ha explicat el president de la Cambra de Comerç, Josep M. Rovira.

La novetat de la Firagost 2024 és el primer Mercat de Vins i Caves de l’Alt Camp, dimarts 6 i dimecres 7 d’agost, al Pati de Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs, de les 17 a les 22 hores. La influencer Marta Clot apadrinarà i promocionarà el mercat per tal que visitants i amants del vi puguin tastar i comprar els vins de la dotzena de cellers presents. «Volem que la gent vingui a tastar la vuitantena de vins que hi haurà i a la vegada els compri», ha apuntat Rovira.

La fira comptarà amb uns 200 expositors, en un quilòmetre i mig de recinte firal al centre de la ciutat, amb una gran mostra de fruites i verdures, productes agrícoles, automoció, maquinària agrícola, productes d’alimentació artesanal, entre d’altres. «És important que tinguem aquí un aparador pels nostres productes del camp i la fira ens serveix per promocionar-los», ha assegurat el president de la Cooperativa Agrícola de Valls, Josep M. Albareda.

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré ha afegit que «som terra de bons olis i bons vins, és una oportunitat perquè la gent visiti Valls» i convida a tothom a què vingui a la ciutat.

El dimarts 6 a partir de les 10 del matí s’obrirà la zona expositiva i es donarà el tret de sortida a un programa d’actes que combina oci i tradició sense oblidar les activitats dirigides als professionals del sector primari, com són les jornades de tecnologia agrària, bioeconomia i alimentació. La segona edició de les jornades tindran lloc en un nou espai, a la sala d’actes de la Cambra de Comerç de Valls, com ja es feia inicialment, i estaran impartides per experts del sector.

Es tractaran temes com els reptes i la situació actual del cultiu de la vinya, la digitalització dels recursos hídrics a l’agricultura, els mercats de carboni i el finançament climàtic, entre d’altres. Pel que fa a la maquinària agrícola i els expositors que hi havia al recinte del Kursaal es traslladaran al Passeig de l’Estació i la meitat del carrer Vallvera.

Enguany s’ha volgut arribar a més gent de fora del territori i s’ha promocionat la fira a les xarxes socials. «Hem volgut ampliar el mercat perquè vinguin els turistes que aquells dies estaran per la costa», ha comentat Rovira. «Creiem que és una oportunitat perquè vinguin a veure els castells i visitin el Museu Casteller».