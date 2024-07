La ciutat de Valls es posa a punt per acollir la Firagost 2024 els dies 6 i 7 d’agost

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Valls es prepara per viure la 68a edició de la Fira-Exposició del Camp Català de Valls, la Firagost 2024, el dimarts i dimecres 6 i 7 d’agost. La presentació oficial de la fira va tenir lloc a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls el dia 22 de juliol.

El dimarts 6 a partir de les 10 del matí s’obrirà la zona expositiva i es donarà el tret de sortida a un programa d’actes que combina oci i tradició sense oblidar les activitats dirigides als professionals del sector primari, com són les jornades de tecnologia agrària, bioeconomia i alimentació.

La segona edició de les jornades tindran lloc en un nou espai, a la sala d’actes de la Cambra de Comerç de Valls, com ja es feia inicialment, i estaran impartides per experts del sector. Es tractaran temes claus com els reptes i la situació actual del cultiu de la vinya, la digitalització dels recursos hídrics a l’agricultura, les parles de la DOP Siurana- Alt Camp o els mercats de carboni i el finançament climàtic, entre d’altres.

Pel que fa a la maquinària agrícola i els expositors que hi havia al recinte del Kursaal es traslladaran al passeig de l’Estació i la meitat del carrer Vallvera.

La novetat de la Firagost 2024 és el primer mercat de vins i caves de l’Alt Camp, els dos dies de la fira, al Pati de Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs, de les 17 a les 22 hores. La influencer Marta Clot apadrinarà i promocionarà el mercat per tal que visitants i amants del vi puguin tastar i comprar els vins de la dotzena de cellers presents.

La fira conservarà un any més la seva essència, amb uns 200 expositors, en un quilòmetre i mig de recinte final al centre de la ciutat, amb una gran mostra de fruites i verdures, productes agrícoles, plantes i flors, herboristeria, automoció, vehicles, mobilitat, maquinària agrícola, tecnologia agrària i bioeconomia, productes d’alimentació artesanal i expositors diversos. Des de l’organització es preveu l’assistència d’uns 100.000 visitants.

També oferirà actes complementaris amb activitats culturals, artístiques i d’oci entorn la fira, com són la mostra de cervesa artesana, cercavila, tallers infantils, tast de cerveses artesanes, visites teatralitzades al Museu Casteller, tast de vi amb porró, l’actuació Castellera dels Xiquets de Valls, entre d’altres. Tampoc hi faltaran les cites clàssiques com el Concurs d’arrossegament amb trineu.

