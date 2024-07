Mont-ral tornarà a acollir la Festa d’estiu de l’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades

Com cada quart dissabte de juliol des de fa ja quatre anys, el poble de Mont-ral acollirà aquest pròxim dia 27 una nova edició de la Festa d’estiu de l’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades.

L’entitat, que l’agost del 21 va celebrar els 25 anys d’existència, vol celebrar l’arribada de l’estiu amb un vespre en què la música, la poesia i la gastronomia serveixin per fer bandera de la ruralitat i dels petits pobles de muntanya com a actors rellevants en el circuit cultural del país.

La festa arrencarà a les set de la tarda amb un recital de poemes d’autors que, tal com detallen els organitzadors, «van estimar la Conca de Barberà». Es tracta de Joan Margarit i José Agustín Goytisolo. Els rapsodes Antònia Farré i Jaume Salvat recitaran els versos de Margarit, i el col·lectiu Goliardos (integrat per Ramón García Mateos, veu; Pepe Jiménez, percussió i veu; i Eduardo Sánchez, guitarra) recitarà i cantarà poemes de Goytisolo.

A continuació arrencarà la programació musical amb un doble concert que enguany té com a cap de cartell Ferran Palau. El músic de Collbató s’acostarà al poble, acompanyat de la seva banda, per presentar el seu últim treball, Plora aquí (Hidden Track Records, 2024), que va estrenar la primavera passada després de dos anys allunyat dels escenaris.

Abans, actuarà Mar Pujol, compositora, guitarrista i cantant del Lluçanès, que va ser finalista del Premi Cerverí per la millor lletra de cançó editada en català per la cançó Verd avellaner.

L’esdeveniment es clourà amb una sessió musical a càrrec de Dijeiluna. A més, hi haurà la possibilitat de sopar en el mateix recinte. L’entrada és lliure i gratuïta, i s’establirà un sistema de taquilla inversa.

De de l’Associació expliquen que aquesta festa vol ser el punt de trobada per a socis i sòcies de l’entitat, però també una ocasió per a donar-se a conèixer a tothom que, per un motiu o altre, decideixi acostar-se fins a Mont-ral.

L’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades (AAMP) es va fundar l’any 1966 per iniciativa d’un grup de persones que van pensar en la necessitat d’organitzar activitats que dinamitzessin els pobles d’aquest espai natural.

El seu president és Josep Moragas, i aplega una vuitantena de socis, entre els quals hi ha alcaldes i responsables municipals de diversos pobles de les Muntanyes de Prades, així com persones vinculades a la gestió dels seus espais. Organitzen sortides, xerrades, guies i exposicions.

