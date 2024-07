El Festival Deltebre Dansa tanca la seva 19a edició amb gairebé 10.000 espectadors

La programació d'espectacles del Festival Deltebre Dansa, celebrada al bell mig del Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atret enguany prop de 10.000 espectadors de dins i fora les Terres de l'Ebre.

Durant aquestes dues setmanes s'han pogut veure més de 25 espectacles de dansa, circ i arts escèniques d'alta qualitat i el Festival ha comptat amb la participació de 30 professors de gran renom i prestigi nacional i internacional. En la Creació Deltebre Dansa 2024 hi han participat 70 persones.

A les sessions de formació per a professionals hi han participat més de 250 persones del món de la dansa i el circ contemporani, provinents de 50 nacionalitats com ara Austràlia, Eslovàquia, Xina, Nova Zelanda o Mèxic, entre d'altres; que s'han desplaçat fins a Deltebre per assistir als tallers impartits pels 30 professors de referència nacional i internacional. Als workshop de formació d’iniciació hi han participat prop de 200 persones.

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la col·laboració amb el festival Eufònic per a mostrar una proposta artística que fusionava música electrònica amb Thomas Vaquié, arts visuals amb Yannick Jaquet i improvisació dels ballarins Ching Ying i BBoy Issue, sota la direcció artística de Laurent Delforge.

El Festival també ha comptat amb altres activitats que ja són marca de la casa, com les improvisacions als arrossars, la Nit Solidària i del Circ destinada a fer una recollida d'aliments i productes de primera necessitat per a repartir entre les persones més necessitades a través d'organitzacions sense ànim de lucre, o la Open Stage Night, on el Festival obre l'escenari a la improvisació i l'exaltació de l'art urbà al més pur estil de les 'batalles de gall hip-hoperes' però sense la part competitiva.

Deltebre Dansa és un festival adherit a la marca Festivals Terres de l‘Ebre, el primer segell identitari i de qualitat que aglutina 16 festivals professionals del territori, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte socioeconòmic de la cultura en entorns no metropolitans.

