Tot allò de poètic i literari que tenen les nostres avellanes

L’Ajuntament de la Selva del Camp i l’associació cultural Empelt han posat en marxa El Llindar, un nou cicle d’arts en viu que es desenvolupa en diversos espais del poble. La programació, expliquen els seus promotors, neix amb la voluntat de reivindicar el patrimoni material del municipi situat al llindar, fora del nucli urbà, com a lloc de participació cultural. És per això que s’han escollit com a escenaris del cicle els jardins de l’Abel Ferrater, el mas de la Rasa d’en Batlle i la finca experimental de Coselva el Mas del Víctor.

El Llindar va arrencar el passat 12 de juliol amb un concert de música clàssica a càrrec del duet pianístic format per Júlia Fortuny i Bernat Sánchez. La segona proposta arribarà aquest mateix divendres i és l’espectacle Les filles del vent. Es tracta d’un recital poètic acompanyat amb música d’acordió, que es podrà veure a partir de les 20 h a l’Aula de Natura i Agroecologia (ANA), el mas de la Rasa d’en Batlle. Els rapsodes Jaume Salvat Salvat i Antònia Farré Sanfeliu hi actuaran acompanyats del músic Joan Martínez.

«Més que un recital, és un espectacle, un viatge sensorial i emotiu al voltant de l’avellana», explica el Jaume. Durant la sessió, detalla, es reciten textos de Xavier Amorós, Gabriel Ferrater, Maria Mercè Marçal, Isabel Olesti o Lena Paüls, entre altres, «per fer una mirada a l’avellana des de l’àmbit de la cultura, però sense ser elitistes. És una lectura molt popular».

Així, l’espectacle es converteix en passeig literari a través de qüestions com el paisatge de l’avellana, el producte mateix o l’imaginari popular que hi està vinculat. La sessió acaba amb un tast d’avellanes que emfatitza els aspectes lúdics per davant de les qüestions més tècniques.

Es tracta d’una proposta apta per a tots els públics. Així ho han pogut comprovar els seus promotors en les representacions que ja han fet des que es va estrenar: «Hem vist des de gent gran a qui els cau la llàgrima fins a canalla que, no només aguanten tot l’espectacle, sinó que el segueixen amb tota l’atenció».

El Llindar es clourà el 26 de juliol a la finca experimental de Coselva el Mas del Víctor, on tindrà lloc part de la programació del festival Escena Germinal amb dos espectacles: A mí no me escribió Tennessee Williams, un número de dansa de la companyia Roberto G. Alonso, i Lady Panda, un espectacle de circ de Clara Poch, a més d’un passeig guiat.