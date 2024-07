La Diputació de Tarragona millora la seguretat viària a les carreteres d’Alcover a l’A-27 al seu pas pel Milà

La Diputació de Tarragona ha millorat la seguretat viària a les carreteres TV-7221 i T-722 d’Alcover a l’A-27 al seu pas pel Milà. Les obres de condicionament s’han dut a terme en un tram de 4,5 km (dins dels termes municipals d’Alcover, el Milà i la Masó), i han inclòs la millora del traçat, la construcció de dues rotondes, l’ampliació de la calçada fins a 8 metres i l’ordenació i pacificació del trànsit a la travessera del Milà. El projecte ha representat a la Diputació una inversió de 2,7 M€.

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i l’alcalde del Milà, Antonio Agüera, han inaugurat les obres aquest dissabte, en un acte que ha comptat amb l’assistència de la diputada delegada d’Infraestructures del Territori, Iris Castell i de l’alcalde d’Alcover, Robert Figueras, entre altres representants de la Diputació de Tarragona i de la corporació municipal.

Durant l’acte inaugural, la presidenta de la Diputació de Tarragona ha destacat la importància del projecte, que ha millorat la seguretat i la comoditat de la ciutadania, unes obres que, tal com ha assegurat, «s’han concebut seguint criteris de sostenibilitat i de màxim respecte per l’entorn».

Llauradó ha manifestat que l’objectiu de les actuacions que duem a terme en matèria de carreteres és «facilitar les connexions als pobles d’interior i fer-los més accessibles, millorant-hi les oportunitats des del punt de vista social, laboral, econòmic i comercial».

Per la seva part, l’alcalde del Milà ha posat en valor que infraestructures com aquesta són essencials per als «municipis petits com el nostre, que necessiten serveis que millorin la vida de les persones que hi vivim. Invertir en serveis i en comunicacions ens ha d’ajudar a lluitar contra el despoblament i que els joves es vulguin quedar. Volem ser un poble viu i amb oportunitats, sense perdre la nostra essència d’un poble rural».

Els treballs de condicionament a les carreteres TV-7221 i T-722 han millorat l’accessibilitat i seguretat dels usuaris de la via amb la construcció i ampliació de vorals en diferents punts, com per exemple l’itinerari segur per a vinents que va del cementiri a la població del Milà.

D’altra banda, al pas de la TV-7221 pel Milà s’han arranjat les voreres, amb l’objectiu de pacificar el trànsit d’aquesta travessera i fer-la més segura per a tots els usuaris.

Finalment, s’han millorat un total de quatre interseccions, dues de les quals s’han substituït per rotondes de 28 i 36 metres de diàmetre exterior (la primera ubicada a l’entrada del Milà i la segona ubicada a la intersecció amb la T-722). Les altres dues interseccions (a la sortida del Milà i al punt quilomètric 3+600 de la TV-7221) s’han millorat amb la introducció de llàgrimes i illetes triangulars.

El projecte de millora, en el qual han treballat més de 150 operaris, ha representat per a la Diputació una inversió de 2,7 milions euros i ha servit per garantir la convivència segura de tots els usuaris d’aquesta carretera, per on circulen diàriament prop de 1.000 vehicles.

Les obres també han inclòs la millora del drenatge, l’execució de cunetes transitables, la renovació de la senyalització horitzontal i vertical i la instal·lació de l’enllumenat a les rotondes. També s’ha dut a terme la canalització soterrada de tubs de telecomunicacions per a la previsió d’instal·lació de la fibra òptica.

