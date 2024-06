Alerta Solidària insta l'amnistia per a dos homes de Valls que es van manifestar contra un acte de Vox

Alerta Solidària i L'Alt Camp No Té Por han sol·licitat que s'apliqui l'amnistia per a dos homes de Valls als quals la fiscalia els demana una pena de dos anys de presó pel delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i una multa de 2.000 euros en concepte d'indemnització per un agent dels Mossos d'Esquadra que hauria patit lesions lleus en el marc d'una manifestació en contra d'un acte de Vox celebrat el 7 de febrer de 2021 a Valls.

Segons ha apuntat Alerta Solidària en un comunicat, els encausats fa un any que no reben notícies del jutjat, que hauria de comunicar la data de celebració del judici. «Abans que això succeeixi, sol·licitem l'arxivament de la causa per l'aplicació de l'amnistia», han finalitzat.

Per l'entitat aquest és un dels vint casos catalogats com «estratègics». Segons han recordat, els fets es van produir després d'un acte electoral de Vox, quan membres del partit d'extrema dreta van decidir fer un passeig fins a la plaça Primer d'Octubre i passant per davant la comissaria de la Guàrdia Civil.

Per Alerta Solidària la marxa «pretenia provocar els centenars de veïns que s'havien concentrat per expressar el seu rebuig a la realització de l'acte electoral». Tot plegat va acabar amb càrregues dels Mossos d'Esquadra, que van acabar acusant tres dels manifestants. A un ja se li ha arxivat la causa.

Un dels dos encausats és Carles Heredia, periodista i conegut membre de l'Esquerra Independentista de Valls que havia «denunciat a les xarxes els abusos policials amb vídeos i enfilalls que s’havien fet virals».

