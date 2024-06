La Fiscalia xifra en vuit els procediments que es podran beneficiar de la llei d'amnistia a la demarcació de Tarragona

Fiscalia xifra en vuit els procediments que es podran beneficiar de la llei d'amnistia a la demarcació de Tarragona, després de publicar-se la norma aquest dimarts al BOE. Es tracta de casos relacionats amb delictes d'atemptats contra agents de l'autoritat o desobediència emmarcats en les protestes i aldarulls postsentència o vinculats a l'organització del referèndum. Concretament, són tres casos als jutjats de Tarragona, dos als d'Amposta, dos més als de Reus i un als de Tortosa.

La fiscal en cap de Tarragona, María José Osuna, ha apuntat que les peticions per demanar l'aplicació de l'amnistia creixeran a instàncies de les defenses. També considera que els «límits -de la llei- són difusos, però que es poden interpretar adequadament».

«Aquest primer llistat és els dels casos segurs, però això no vol que siguin els únics, ja que en poden sortir més», afirma la fiscal en cap de Tarragona en una entrevista a l'ACN.

A tall d'exemple, explica que es poden trobar altres procediments per delictes de desobediència, que no tenen controlats, perquè els investigats no s'han presentat als jutjats quan els han citat o bé perquè en altres situacions hi poden haver persones condemnades que encara no ha complert la pena imposada.

«Hi ha tres casos als jutjats de Tarragona que estan fets els escrits de conclusions, també tenim qualificats dos més als d'Amposta», exemplifica. Tot i que assegura que és difícil trobar causes que encara s'estiguin investigant dels anys 2017, 2018 i 2019, sosté, que no es poden descartar.

Així mateix, Osuna explica que aquest mateix dimarts han demanat la suspensió d'un procediment pendent de jutjar fins que no tinguin l'informe pertinent de fiscalia per determinar si se li pot aplicar la llei d'amnistia. «L'ambient de crispació de 2017, podria haver motivat el fet que hi hagués un enfrontament veïnal per raons polítiques i que un dels investigats fes servir la bandera per colpejar a un altre», subratlla.

«Sortiran més peticions a instàncies de la defensa, crec que no tots seran subsumibles amb la llei, potser algú tindrà la temptació de dir que allò està relacionat quan no ho estarà», argumenta. Amb tot, ha considerat que la «gent farà servir aquesta possibilitat de manera seriosa».

Pel que fa a possibles causes de terrorisme, la fiscal en cap diu que no tenen constància de cap cas, almenys fins a aquest moment. Amb tot, recorda que no serien de la seva competència, ja que és l'Audiència Nacional qui se'n fa càrrec. A més, per ara, encara no els han entrat cap petició per a l'aplicació de la norma.

«Instrucció molt senzilla i clara»

Segons Osuna les instruccions de la fiscalia general per aplicar els mateixos criteris a tots els procediments són «senzilles i clares», exactament igual que les «excepcions» per als casos més complicats. Malgrat això, ha opinat que «algunes expressions són molt àmplies» i ha opinat que hi ha «límits una mica difusos». «Això és el que crea una mica d'inseguretat als professionals, aquesta crítica és la mateixa que fan altres professionals, això no vol dir que no es pugui interpretar adequadament», sosté.

«Tampoc vol dir que el jutge faci una interpretació més àmplia que la nostra, això ha passat moltes vegades; si es consolida la jurisprudència, nosaltres acceptem la interpretació que fa el tribunal», assevera. Alhora, ha fet una crida als fiscals a seguir els paràmetres marcats.«El més important és que els fiscals s'atenguin a aquestes instruccions i no vagin pel seu compte, normalment no ho fem perquè sabem quina és la nostra responsabilitat», afegeix.

A més, valora positivament que tinguin el suport d'altres professionals en l'elaboració dels informes i, en aquest mateix sentit, argumenta que el control per part del fiscal en cap provincial, del fiscal superior i de la secretaria tècnica és una garantia que donarà «tranquil·litat» a totes les parts.

Et pot interessar: