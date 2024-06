Arriba la quarta edició de les rutes ‘Sense límits’ a Valls

La quarta edició de les rutes Sense Límits arriba el proper dissabte 15 de juny, consolidades com un esdeveniment moto turístic no competitiu. Les rutes tindran lloc per carreteres obertes al trànsit de la demarcació de Tarragona i veïnes amb tres opcions de recorregut: de 800, 400 i 250 quilòmetres.

L’associació facilitarà un track per a poder seguir les rutes proposades i trobar els punts de pas que estan situats estratègicament durant el recorregut. L’objectiu principal és completar la ruta com un repte personal i gaudir del motociclisme i dels paisatge.

El centre neuràlgic on es realizaran les verificacions, la sortida i l’arribada, estarà ubicat a la ciutat de Valls, a la Sala Kursaal, on a més, el divendres 14 de juny, de 17 a 22 hores, hi haurà servei de bar, exposició de motos i la possibilitat de provar-les.

D’altra banda, dissabte 15 es donarà el tret de sortida a les rutes, a les 6.30 hores, amb els participants del recorregut de 800 km. Entre les 7 i les 8.30 hores serà el torn dels inscrits a les curses de 250 km i de 450 km.

Aquesta edició compta amb 500 inscrits, els quals rebran un Welcome Pack amb informació turística de la ciutat i el carnet de pas per segellar als diferents controls.

Més de 10 anys d’activitat

Sense Límits és una associació lúdicoesportiva i cultural, sense ànim de lucre, creada al 1996 amb seu a la ciutat de Valls (capital de l’Alt Camp), on la seva finalitat era la d’organitzar esdeveniments poc convencionals.

Durant el seu historial es van organitzar diferents activitats, com rutes Mountain Bike amb roadbook, rutes 4×4, gimcanes de moto i cotxe, conferències Dakar, entre altres. Totes les seves activitats estàn enfocades al món del motor, i es desenvolupen envoltades de la natura.

Et pot interessar