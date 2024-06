El Telèfon de l’Amistat celebrarà el seu 34è sopar benèfic aquest dissabte

El Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona acollirà, de nou, el Sopar benèfic pel Telèfon de l’Amistat. L’acte, que l’organitza l’Associació Amics de Loreto de Tarragona i Pares Rogacionistes, tindrà lloc aquest dissabte a les 21: 30 h.

Com cada any, la cita té l’objectiu de recaptar fons per poder mantenir la labor social que du a terme l’entitat amb aquesta iniciativa, que va néixer l’any 1978 per iniciativa del pare Carmelo Capizzi. «L’objectiu del Telèfon és que aquells qui ho necessitin puguin trucar per consultar, ser escoltats, trobar ajuda i comprensió. La idea va sorgir a partir del Telefono Amico, que funcionava prou bé a Itàlia. Llavors el que es volia era portar aquest a la ciutat de Tarragona i la província», explica el Pare Mario Buonnano, Superior dels Pares Rogacionistes del Santuari de Loreto.

Des de llavors el Telèfon de l’Amistat (977 231 111) està actiu les 24 hores del dia, i rep, assegura el Pare Mario, tota mena de trucades. «De vegades truquen persones desil·lusionades, amb problemes matrimonials, joves adults que busquen ajuda per malalties mentals com la depressió, ludopatia, alcoholisme... Tota mena de problemes», afirma. A més, els encarregats d’atendre les trucades també compten amb una xarxa de contactes amb associacions i entitats que poden prestar ajuda els usuaris en casos concrets.

«L’Associació d’Amics de Loreto no té una quota de participació, únicament disposa de la voluntarietat, per això celebrem el sopar des de 1989, per poder recaptar fons i poder continuar ajudant a les persones», explica el Pare Mario. A més, afegeix, és una «ocasió per reunir-se entre Amics de Loreto, coneguts i simpatitzants que vulguin col·laborar» a la vegada que «es dona visibilitat a la funció que fa el Telèfon».

Enguany l’entrada per poder assistir al sopar té un preu de 50 euros i es pot adquirir al Santuari del Loreto, al Centre Fuji de Tarragona, a la Casa Figueras i al Minimum. També es poden reservar telefònicament i pagar-les a l’entrada.

