Un curtmetratge rodat a l'Alt Camp es fa un lloc al festival de cinema de Xangai

Un cineasta català de 23 anys, Jordi Sanz Angrill, competirà al festival de cinema més important d'Àsia, que té lloc a Xangai i que aquest any organitza la seva 26a edició, amb la seva pel·lícula Germanes. La pel·lícula es va rodar durant cinc dies en una masia als afores del poble de Bonany (Alt Camp).

El Festival Internacional de Cinema de Xangai (SIFF), el certamen més important d'Àsia i un dels únics 15 de classe A a tot el món, amb Cannes, la Berlinale, Locarno o Sant Sebastià, tindrà lloc del 14 al 23 de juny.

Entre les pel·lícules que es presentaran hi figura Germanes, un curtmetratge en català escrit i dirigit per Jordi Sanz Angrill i protagonitzat per Laia Marull i Gemma Brió.

Amb només 21 anys, Sanz Angrill va decidir deixar momentàniament els seus estudis a l'ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) per poder aixecar el rodatge d'aquest film pel seu compte, amb pocs mitjans i un equip reduït de 14 persones.

Dos anys més tard, amb el suport de la productora catalana Digital Films i la distribuïdora From Zero Short Films, el cineasta viatjarà 10 dies a Xangai per assistir a l'estrena mundial de la cinta, que competirà pels Golden Globets Awards com a únic representant espanyol a la selecció oficial de curtmetratges.

Els personatges protagonistes del film, Greta i Gemma, passen un dia a la masia rural familiar on vivia la Gina, la seva germana gran, i on totes tres havien viscut gran part de la seva infància.

Allà, comencen el procés de venda de la casa i porten les cendres de la seva germana a un turó de la zona.

A causa de ferides cicatritzades, però no curades, del passat, la Greta i la Gemma no mantenen més relació que la de sang; es tracta de persones distanciades i força antitètiques, que comparteixen certs manierismes, el record d'una infància banyada idíl·licament per la nostàlgia, i el vincle amb Gina, així com el dol per la seva mort.

Buidant la casa reviuran el passat i, per un moment, hi tornaran, encara que aquest procés implicarà reobrir aquestes ferides, ja que mai podran tornar a ser les nenes que van ser.

Et pot interessar